BĐS hướng thủy: Niềm tin phong thủy Á Đông hay "mật mã" của giới thượng lưu toàn cầu?

Khi "tụ thủy sinh tài" trở thành tiêu chuẩn chọn nhà của giới tinh hoa

Trong quan niệm phong thủy phương Đông, thủy được xem là mạch dẫn của tài lộc. Vì vậy, những BĐS sở hữu lợi thế cận sông, hồ hay mặt nước rộng lớn không chỉ được đánh giá cao về khả năng điều hòa vi khí hậu, kiến tạo môi trường sống trong lành mà còn được tin là nơi hội tụ sinh khí, thu hút vượng tài và mang đến nền tảng phát triển bền vững cho gia chủ qua nhiều thế hệ.

Điều thú vị là ở phía bên kia bán cầu, nơi thị trường BĐS vận hành bằng những con số định lượng thay vì niềm tin phong thủy, "yếu tố nước" vẫn âm thầm chi phối cuộc chơi của giới siêu giàu theo một cách rất tương đồng. Theo dữ liệu của Savills, các BĐS hướng thủy, ven sông, ven hồ, gần vịnh… thường được định giá cao hơn 15-35% so với những sản phẩm cùng phân khúc nhưng không có lợi thế mặt nước. Từ những lâu đài cổ kính bên hồ Como (Ý), dải biệt thự dọc bờ biển Malibu (California), hay các căn nhà ôm theo từng con kênh đào ở Amsterdam đều có chung một mẫu số - mặt nước.

Có thể nói, dù được diễn giải bằng ngôn ngữ phong thủy phương Đông hay bằng thuật ngữ "waterfront premium" của giới tài chính phương Tây, bản chất vẫn quy về một điểm: mặt nước mang lại giá trị sống không thể định lượng hết bằng tiền. Đó là môi trường trong lành, tầm nhìn phóng khoáng, cảm giác riêng tư tách biệt, đồng thời cũng là loại tài sản gần như không thể tái tạo thêm khi quỹ đất đô thị đã định hình. Đây cũng là lý do BĐS ven sông, ven hồ luôn nằm trong nhóm tài sản giữ giá tốt nhất qua các chu kỳ thị trường, bất kể Hà Nội, New York hay Florence.

Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn cung BĐS thấp tầng sở hữu mặt nước tự nhiên tại Hà Nội đang ngày càng khan hiếm, trong khi mức giá liên tục leo thang. Điều này khiến việc tìm kiếm một dự án vừa hội tụ yếu tố "tụ thủy sinh tài", vừa đảm bảo dư địa tăng trưởng hợp lý trở thành bài toán ngày càng thách thức đối với khách hàng trong năm 2026.

Sunshine Legend City – Địa thế phong thủy đắt giá phía Đông Thủ đô

Là một trong số ít dự án thấp tầng thuộc phân khúc BĐS cao cấp tại khu Đông Hà Nội đáp ứng những tiêu chuẩn phong thủy khắt khe, Sunshine Legend City gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa địa thế tự nhiên, quy hoạch cảnh quan và triết lý kiến tạo không gian sống giàu sinh khí.

Dòng sông Cửu An dài gần 2km chạy dọc Sunshine Legend City

Từ mạch nguồn ấy, chủ đầu tư quy hoạch một mặt dự án chạy dọc dòng sông Cửu An dài gần 2km, hòa cùng hơn 31.000m² mặt nước cảnh quan, tạo nên bố cục "minh đường tụ thủy". Theo quan niệm Á Đông, đây là một trong những địa thế được đánh giá rất cao nhờ khả năng lưu giữ vượng khí, góp phần kiến tạo môi trường an cư hài hòa và thịnh vượng.

Sunshine Legend City là dự án đáp ứng được yêu cầu khắt khe về yếu tố phong thủy của giới tinh hoa tại khu Đông Hà Nội

Kế thừa lợi thế thiên nhiên đặc biệt của khu vực, Sunshine Legend City xây dựng khoảng 200 dinh thự đảo và dinh thự ven hồ, lấy cảm hứng từ kiến trúc Tân cổ điển Pháp kết hợp Indochine tinh tế. Thiết kế thông minh với mái dốc, ban công thoáng gió được tính toán phù hợp khí hậu nhiệt đới, để mỗi căn dinh thự luôn ngập tràn ánh sáng, gió trời và cảm giác thư thái.

Các căn dinh thự thấp tầng của dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc Tân cổ điển Pháp kết hợp Indochine

Các căn dinh thự được bao bọc bởi cây xanh và mặt nước, tích hợp sân vườn riêng, bể bơi tư gia và các không gian mở kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Đáng chú ý, quy hoạch cảnh quan tuân theo triết lý phong thủy Á Đông với sự hài hòa "thủy – mộc – thổ" và bố cục "trước cau sau mít", góp phần cân bằng sinh khí và mang lại sự hưng thịnh bền vững cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

100% dinh thự có sân vườn riêng, bể bơi tư gia

Không chỉ sở hữu vị thế phong thủy hiếm có, dự án còn tọa lạc trên mảnh đất tả ngạn sông Hồng – nơi từng gắn liền với thương cảng Phố Hiến phồn thịnh, kế thừa trục giao thương và dòng chảy di sản lịch sử. Đặc biệt, Sunshine Legend City kết nối hoàn hảo với hệ thống hạ tầng hiện đại khi nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Vành đai 4, Vành đai 3.5 cùng hệ thống 7 cây cầu vượt sông Hồng đang dần hoàn thiện, nổi bật là cầu Mễ Sở sắp thông xe. Nhờ đó, dự án tạo nên thế "lộ thông tài tiến", mở ra dòng chảy thịnh vượng mạnh mẽ, kết nối hài hòa giữa di sản quá khứ, nhịp sống hiện tại và tương lai rực rỡ.

Hoàn thiện không gian sống giàu cảm hứng dành cho giới tinh hoa, dự án kiến tạo hệ tiện ích chuẩn 5 sao với tổ hợp văn hóa nghệ thuật ứng dụng 3D Mapping, Hologram, trình diễn thực cảnh và lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản; cùng tổ hợp thương mại dịch vụ như phố đi bộ, phố mua sắm trên không; không gian nghỉ dưỡng mặt đất và tầng cao gồm clubhouse, hồ cảnh quan, bể bơi ngoài trời, lounge, sky bar…, mang lại cho cư dân những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt mỗi ngày.

Phố đi bộ sầm uất là điểm hẹn giao lưu, mua sắm và giải trí của cộng đồng cư dân

Trên nền vùng đất Phố Hiến xưa giàu giá trị lịch sử, những căn dinh thự thấp tầng tại Sunshine Legend City hội tụ trọn vẹn những giá trị tinh túy của kiến trúc, cảnh quan và thiên nhiên, mang đến một cuộc sống viên mãn cho chủ nhân.