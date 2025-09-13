BĐS Trường Minh phát hành lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (BĐS Trường Minh) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Cụ thể, ngày 8/9/2025, BĐS Trường Minh đã phát hành 25.000 trái phiếu mã TRM32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 8,95%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Một góc dự án Vinhomes Ocean Park 2

Theo tìm hiểu, BĐS Trường Minh được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 2) tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (cũ), tỉnh Hưng Yên.

Vốn điều lệ ban đầu là hơn 3.501 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinhomes nắm tới 99,9% vốn BĐS Trường Minh; 0,1% còn lại thuộc về bà Nguyễn Thủy Hà. Người đại diện pháp luật là bà Vũ Thái Ninh- Tổng Giám đốc.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2022, cơ cấu cổ đông của BĐS Trường Minh có sự thay đổi, cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%); Nguyễn Linh Phương (49%) và Phùng Thu Hiền (2%).

Đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (Dream City Villas Hưng Yên) nâng sở hữu tại BĐS Trường Minh lên 98%, 2% còn lại do Vinhomes nắm 0,5% và bà Phùng Thu Hiền 1,5%.

Đến tháng 2/2025, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên nắm 98% vốn BĐS Trường Minh, 2% còn lại thuộc về cổ đông Dương Đình Lộc.

Cập nhật đến tháng 4/2025, ông Ngô Văn Kiên (SN 1996) làm Chủ tịch HĐTV và bà Hoàng Thị Hương làm Tổng giám đốc BĐS Trường Minh.

Được biết, ông Ngô Văn Kiên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng. Về Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên (cổ đông nắm giữ 98% vốn của BĐS Trường Minh và BĐS Hải Đăng), doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2022, với tên ban đầu là Công ty TNHH Masterise Hưng Yên; ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản. Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 194 tỷ đồng, ông Võ Trí Anh làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, cùng thời điểm với đợt phát hành trái phiếu (16/3/2023); doanh nghiệp tăng vốn lên gần 993 tỷ đồng; lúc này ông Ngô Văn Kiên (SN 1996) trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên. Tháng 1/2025, Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp với Công ty CP Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên. Đồng thời, vốn điều lệ lúc này của Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên là gần 1.393 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất vào tháng 8/2025, bà Nguyễn Hương Giang (SN 1987) - Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Văn Kiên - Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dữ liệu của PV cho biết, BĐS Trường Minh và Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T ngày 26/8/2025 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản số 2608/2025/HĐNT CNDA BĐS/TM-T&T.

Ngày 28/8/2025, BĐS Trường Minh đem tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng nói trên để thế chấp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.