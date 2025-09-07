Bé gái 9 tuổi đỗ tú tài, lập kỷ lục lịch sử tại Pháp

Thông tin được Bộ Giáo dục Pháp xác nhận ngày 6/9, đánh dấu một thành tích "chưa từng có", vượt qua kỷ lục được thiết lập cách đây hơn 3 thập kỷ.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Pháp và kênh Franceinfo, bé gái này dự thi tại Paris với tư cách thí sinh tự do, chọn 2 chuyên ngành là Toán học và Vật lý - Hóa học. Mặc dù không đạt điểm xuất sắc, em vẫn vượt qua kỳ thi sau phần thi lại và chính thức nhận bằng tú tài, dù không có xếp loại.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục Pháp nhấn mạnh: "Trước đây, người trẻ nhất đỗ tú tài là một học sinh 11 tuổi".

Người giữ kỷ lục đó là Arthur Ramiandrisoa, đạt bằng tú tài năm 1989 khi 11 tuổi 11 tháng. Arthur chưa từng đến trường mà được cha mẹ trực tiếp giảng dạy tại nhà theo phương pháp riêng, sau này được ghi lại trong cuốn sách có tên "Phương pháp Arthur".

Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận một thí sinh 8 tuổi đăng ký dự thi, song em này không tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra nên chưa thể lập kỷ lục. Điều này khiến thành tích của cô bé 9 tuổi trở thành một cột mốc mới, bởi phần lớn học sinh Pháp thường chỉ hoàn thành tú tài ở tuổi 17 - 18, tức sau khi kết thúc bậc trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục Pháp không công bố chi tiết về thí sinh đặc biệt này. Tuy nhiên, trang Franceinfo cho biết em sinh ra tại Pháp, mang quốc tịch Grenada và hiện đang theo học tại một trường ở Dubai.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ đỗ tú tài tại Pháp năm 2025 đạt 91,8%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm 2024. Tổng cộng có 720.806 thí sinh đăng ký, trong đó 679.100 em đã vượt qua kỳ thi sau cả hai đợt thi chính và thi lại.