Becamex IJC tiếp tục chào bán hơn 8 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 79 nhà đầu tư

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 24/9/2025 đến ngày 23/10/2025), các cổ đông hiện hữu của Becamex IJC đã đăng ký mua hơn 243,4 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 251,8 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 8,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của Becamex IJC quyết định sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 79 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 5/11/2025 đến ngày 7/11/2025.

Nguồn: IJC

Theo danh sách kèm theo cho thấy, Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One dự kiến được phân phối nhiều nhất với hơn 1,35 triệu cổ phiếu, tiếp đến là nhà đầu tư cá nhân Phạm Ngọc Thảo dự kiến được phân phối 1,03 triệu cổ phiếu.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, ngày 22/10/2025, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) đã mua vào thành công hơn 125,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu của Becamex IJC.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex Group đã chi khoảng gần 1.253,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Sau giao dịch thành công, Becamex Group đã tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần gần 671,6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 254,4 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 996,6 tỷ đồng, tăng 39,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 397,3 tỷ đồng, tăng 99,3%.

Năm 2025, Becamex IJC lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 429 tỷ đồng, tăng 21% so với lợi nhuận đã thực hiện được trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.