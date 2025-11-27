Bên trong nhà ga sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên
Nhà ga sân bay Long Thành gấp rút lắp ống lồng, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện và kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12.
- 25-11-2025Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?
- 25-11-202566 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 23-11-2025145 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen đã hiện rõ hình hài khi nhìn từ trên cao. Bên trong nhà ga, các đội thi công đang tập trung lắp đặt ống lồng dẫn khách, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện, điều hòa không khí và đấu nối kỹ thuật - những hạng mục quan trọng để đảm bảo vận hành đón khách.
Các hạng mục PCCC, điện, thoát nước, lắp kính, ốp vách và thi công trần đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành cơ bản trước mốc 19/12.
Tại các vị trí lắp kính, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không quốc tế.
Tầng 1 của nhà ga, nơi bố trí hệ thống băng tải, khu vực cánh và phòng VIP quốc nội, cũng ghi nhận tiến độ tăng tốc với việc lát gạch, lắp đá, hoàn thiện trần và ốp vách.
Song song với nhà ga, ACV cho biết đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Khu sân đỗ tàu bay phía Tây vượt tiến độ, dự kiến hoàn thành trước 19/12/2025, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Đường cất hạ cánh số 2 đang đạt hơn 60% kết cấu bê tông xi măng và được đặt mục tiêu khai thác từ tháng 6/2026.
VTC News