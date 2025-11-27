Bên trong nhà ga sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Những ngày cuối tháng 11, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đại công trường sân bay Long Thành, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống thiết bị chuyên dụng làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục trước khi sân bay đón chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch vào ngày 19/12.

Điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen đã hiện rõ hình hài khi nhìn từ trên cao. Bên trong nhà ga, các đội thi công đang tập trung lắp đặt ống lồng dẫn khách, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện, điều hòa không khí và đấu nối kỹ thuật - những hạng mục quan trọng để đảm bảo vận hành đón khách.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), riêng tại khu vực nhà ga hiện có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động cùng hơn 3.000 thiết bị được huy động, làm việc xuyên suốt 24/24 giờ.

Các hạng mục PCCC, điện, thoát nước, lắp kính, ốp vách và thi công trần đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành cơ bản trước mốc 19/12.

Bên trong nhà ga không khí làm việc diễn ra khẩn trương ở tất cả các hạng mục để đón chuyến bay đầu tiên.

Khu vực mái nhà ga - cấu trúc 5 lớp với vai trò là điểm nhấn kiến trúc của dự án - đã cơ bản hoàn thiện và đang xử lý những công đoạn cuối cùng.

Tại các vị trí lắp kính, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không quốc tế.

Tầng 1 của nhà ga, nơi bố trí hệ thống băng tải, khu vực cánh và phòng VIP quốc nội, cũng ghi nhận tiến độ tăng tốc với việc lát gạch, lắp đá, hoàn thiện trần và ốp vách.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, các hạng mục tại đây đã đạt trạng thái sẵn sàng bàn giao, phục vụ mục tiêu khánh thành giai đoạn 1.

Nhằm bảo đảm đúng tiến độ phục vụ chuyến bay đầu tiên, các nhà thầu trên toàn bộ công trường đang tổ chức thi công đồng loạt với cường độ cao.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng kỹ sư và công nhân làm việc theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, bất kể ngày đêm, duy trì thi công “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”.

Song song với nhà ga, ACV cho biết đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Khu sân đỗ tàu bay phía Tây vượt tiến độ, dự kiến hoàn thành trước 19/12/2025, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Đường cất hạ cánh số 2 đang đạt hơn 60% kết cấu bê tông xi măng và được đặt mục tiêu khai thác từ tháng 6/2026.

Các hạng như tuyến kỹ thuật, hồ điều hòa thoát nước, cấp điện nguồn và tuyến đường cầu cạn kết nối nhà ga đang được tăng tốc thi công để bảo đảm đồng bộ. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ngầm yêu cầu kỹ thuật cao, dự kiến hoàn thành xây dựng trong tháng 12/2025 và chạy thử vào tháng 3/2026, sớm hơn hợp đồng 3 tháng.

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực địa, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tiến độ dự án rất tốt, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Tổng Bí thư nhấn mạnh sân bay Long Thành là công trình mang ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.