Bên trong nhà máy sợi tơ tằm xuất khẩu giá 1,6 triệu đồng/kg của Bầu Đức có gì?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang bổ sung mảng dâu tằm vào hệ sinh thái nông nghiệp, bên cạnh các cây trồng chủ lực là chuối và sầu riêng.

Ghi nhận thực tế tại Gia Lai, Công ty CP Đầu tư Tơ tằm Hàm Rồng (đơn vị thành viên của HAGL) đã đưa nhà máy kéo sợi tơ tằm vào hoạt động từ tháng 6/2025.

Bên trong nhà máy được trang bị các dây chuyền ươm tơ tự động. Kén tằm (nguyên liệu đầu vào) được lựa chọn kỹ càng phân loại, trước khi, đưa vào các bể nấu và hệ thống máy tự động kéo thành sợi tơ thô.

Hệ thống máy tự động kéo thành sợi tơ thô.

Theo tài liệu của doanh nghiệp, HAGL có kế hoạch cho 2 nhà máy: Một tại Hàm Rồng (công suất 280 tấn tơ/năm) và một nhà máy tại Gia Lai (công suất 1.000 tấn tơ/năm).

Việc vận hành nhà máy là bước đi tiếp theo trong chuỗi giá trị. Về vùng nguyên liệu, HAGL hiện có 1.000 ha dâu tằm (để nuôi tằm, lấy kén) và đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên 2.000 ha trong thời gian tới, nhằm tự chủ nguồn cung cho các nhà máy.

Về đầu ra, sản phẩm tơ thô thành phẩm của HAGL được định hướng xuất khẩu, với thị trường chính là Ấn Độ. Giá bán tơ thô hiện được cho là xoay quanh mức 65 USD/kg (khoảng 1,6 triệu VNĐ).

Ngoài tơ thô, nhà máy còn tận thu các phụ phẩm. Nhộng tằm được dùng làm thực phẩm, còn các loại tơ phế (sợi tơ không đạt chuẩn) được dùng làm vải đũi.

Tại ĐHĐCĐ tháng 6/2025, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức từng khẳng định tham vọng với mảng này khi cho biết: "Trên 1ha đất, dâu sẽ “ngon hơn” tất cả các loại cây mà ta làm" . Phát biểu này cho thấy kỳ vọng của HAGL vào biên lợi nhuận của chuỗi giá trị trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu tự chủ 100% nguyên liệu.