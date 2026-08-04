Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo giả mạo

Trên fanpage chính thức, bệnh viện Bạch Mai mới đăng tải thông tin cảnh báo người dân về thủ đoạn giả mạo thông tin tuyển dụng. Đây là thủ đoạn có dấu hiệu được tổ chức tinh vi, đánh vào tâm lý muốn tìm việc nhanh của ứng viên để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc dẫn dụ nạn nhân thực hiện các yêu cầu bất thường theo chỉ dẫn của đối tượng mạo danh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, các đối tượng xấu đã gửi những tài liệu mang tên gọi như “thư mời sơ tuyển”, “thư mời phỏng vấn” hoặc các văn bản có hình thức khá giống thông báo chính thức của đơn vị. Trong đó, người nhận được yêu cầu tải và sử dụng các ứng dụng nhắn tin không chính thống, kết nối qua Signal, Telegram hoặc các nền tảng tương tự để tiếp tục trao đổi tuyển dụng. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện chuyển tiền dưới nhiều lý do khác nhau.

Ảnh chụp màn hình

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định toàn bộ các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trong những email và tài liệu nêu trên đều là giả mạo, không do bệnh viện phát hành. Bệnh viện cho biết, đơn vị không gửi thư mời tuyển dụng qua email cá nhân với những nội dung như vậy; không yêu cầu ứng viên tải ứng dụng nhắn tin để tham gia quy trình tuyển dụng; đồng thời cũng không yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước diễn biến trên, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh rằng mọi thông tin tuyển dụng chính thức chỉ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của bệnh viện tại địa chỉ bachmai.gov.vn. Đây được xem là kênh thông tin duy nhất có giá trị xác thực đối với các nội dung liên quan đến tuyển dụng, trong bối cảnh nhiều hình thức lừa đảo đang lợi dụng danh nghĩa cơ sở y tế, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước để tiếp cận người dân.

Bệnh viện khuyến nghị người dân không làm theo hướng dẫn trong các email, tin nhắn hoặc tài liệu có dấu hiệu giả mạo; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nếu chưa xác minh rõ danh tính và nguồn gốc thông tin. Người dân cũng được khuyên chỉ tiếp cận thông tin tuyển dụng qua các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện, tránh tin theo các đường dẫn lạ hoặc tài khoản liên hệ không được công bố công khai.

Bệnh viện Bạch Mai đồng thời đề nghị khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo cho bệnh viện hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn nguy cơ lan rộng. Việc chủ động cảnh báo sớm không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của ứng viên mà còn góp phần hạn chế các hành vi lừa đảo có tổ chức đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc tăng cao, đặc biệt ở những đơn vị có uy tín, các chiêu thức giả mạo thông báo tuyển dụng đang trở thành một trong những hình thức lừa đảo phổ biến. Các chuyên gia an ninh mạng từng nhiều lần cảnh báo, kẻ gian thường tận dụng tâm lý tin tưởng vào thương hiệu lớn, cộng thêm sự thiếu cảnh giác với email, văn bản có hình thức chuyên nghiệp để dẫn dụ nạn nhân. Vì vậy, việc kiểm tra kỹ nguồn phát hành, xác minh qua website và các kênh chính thức là bước quan trọng trước khi phản hồi bất kỳ thông tin tuyển dụng nào.