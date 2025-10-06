Better Choice Awards 2025: Cake khẳng định vị thế tiên phong ngân hàng số AI của Việt Nam

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được vinh danh "Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025 (BCA 2025), giải thưởng thường niên do Bộ Tài chính chỉ đạo. Thành tích này cho thấy sự tiên phong của Cake trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ hoạt động ngân hàng, góp phần định hình thế hệ ngân hàng số tiếp theo tại Việt Nam.

Theo hội đồng đánh giá, Cake nổi bật ở ba điểm: tiên phong ứng dụng công nghệ mới, triển khai AI xuyên suốt toàn trình dịch vụ và mang lại hiệu quả thực cho khách hàng lẫn hoạt động kinh doanh. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho việc AI đang trở thành trụ cột phát triển mới của ngành tài chính số trong nước.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ AI ở tầm quốc tế và ứng dụng vào lĩnh vực quan trọng nhất: tài chính số. Với chiến lược Next Gen AI Bank, chúng tôi mong muốn đem lại niềm tin số, mở rộng cơ hội tài chính cho hàng triệu người dùng trên cả nước."

Thời gian qua, Cake đã chứng minh công nghệ có thể giúp ngân hàng số tiếp cận nhóm khách hàng vốn khó tiếp cận trước đây. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể mở tài khoản, đăng ký thẻ tín dụng hay khoản vay mà không cần đến chi nhánh. Nhờ đó, ngay cả người ở vùng xa hay lao động tự do cũng được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính. Với hệ sinh thái đối tác rộng mở, dịch vụ của Cake hiện đã lan tỏa đến hàng chục triệu người dùng.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của Cake là hệ thống Smart Virtual Agent (SVA). Ứng dụng các công nghệ như nhận dạng giọng nói, NLP, TTS, Voice Auth và LLM chuyên biệt cho tài chính – ngân hàng, hệ thống này xử lý hơn 5.000 cuộc gọi mỗi ngày, tăng 80% tỷ lệ tiếp cận, cải thiện 30% hiệu quả thu hồi nợ và giảm 40% chi phí vận hành. Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn hồ sơ tín dụng đã được xử lý chỉ trong vài phút, giảm đáng kể rủi ro và gian lận.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ khách hàng, AI còn giúp Cake vận hành quy mô lớn với hiệu quả cao. Hệ thống hiện xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm, với tốc độ tính bằng giây, đồng thời quản lý hàng triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng. Những con số này cho thấy năng lực tự động hóa mạnh mẽ, đưa Cake trở thành một trong những ngân hàng số hiếm hoi làm chủ toàn diện công nghệ AI.

Cake hiện có hơn 6 triệu người dùng, xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm. Ảnh: Cake

Song hành cùng đổi mới công nghệ, Cake cũng đi đầu trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Ngân hàng là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 2 cho công nghệ nhận diện khuôn mặt và PCI DSS 4.0 Level 1 – mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ. Hiện Cake có hơn 6 triệu người dùng, với tỷ lệ giữ chân đạt 80% đối với nhóm khách hàng thường xuyên và 95% đối với người dùng dịch vụ tài chính – những con số phản ánh rõ niềm tin của khách hàng dành cho thương hiệu.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Better Choice Awards 2025, Cake còn được trao giải thưởng "Nền tảng AI ‘make in Vietnam’ tiên phong", tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một ngân hàng số ứng dụng AI toàn trình do người Việt phát triển.

Bước tiến này không chỉ mang lại lợi ích cho riêng Cake, mà còn góp phần khẳng định năng lực công nghệ của Việt Nam trên bản đồ ngân hàng số quốc tế. Trước đó, ngân hàng cũng được The Asian Banker và International Banker vinh danh, đồng thời góp mặt trong Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới.

Với vị thế tiên phong, Cake đang cho thấy một con đường phát triển mới cho ngành tài chính số, nơi ngân hàng không chỉ linh hoạt, tiện lợi mà còn trở thành biểu tượng cho khả năng làm chủ công nghệ của người Việt.