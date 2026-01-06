Bí ẩn tỷ phú ĐNÁ sở hữu cổ phần tại các mỏ niken rộng 71.000 ha, sản lượng 3 tỷ USD/năm chi phối toàn bộ ngành công nghiệp xe điện

Kurniawan vốn là nhà giao dịch lớn nhất Indonesia - quốc gia sản xuất niken hàng đầu thế giới. Công ty của ông xử lý lượng quặng trị giá hàng tỷ đô la, nắm giữ lượng cổ phần trong các mỏ trải rộng trên diện tích tương đương thành phố New York. Tuy nhiên, ngay cả trong ngành công nghiệp kim loại, tên người đàn ông này lại ít được biết đến.

Ngành sản xuất niken của Indonesia đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây, khi những đổi mới công nghệ đã biến các mỏ quặng rộng lớn, hàm lượng thấp thành ngành công nghiệp khai thác và có tầm ảnh hưởng lớn. Vận mệnh của Kurniawan cũng song hành cùng sự phát triển này.

Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, ông đã từ một nhân viên nhận lương tại Glencore vươn lên nắm giữ khoảng ⅓ thị phần xuất khẩu quặng niken nội địa của đất nước mình.

“Indonesia đã hoàn toàn làm đảo lộn thị trường niken trong 10 năm qua,” Angela Durrant, nhà phân tích chính về kim loại cơ bản tại công ty tư vấn CRU Group có trụ sở tại Sydney, cho biết. “Những người trong nước này mới chính là những người nắm quyền lực.”

Đã có rất nhiều bài viết về các ông trùm kinh doanh Trung Quốc đổ hàng tỷ đô la vào việc chế biến niken ở quốc gia Đông Nam Á này, làm đảo lộn thị trường toàn cầu và khiến các đối thủ phải bó tay. Tuy nhiên, ít ai nói về những người Indonesia kiểm soát các mỏ khai thác, nguồn cung cấp cuối cùng hay tầm ảnh hưởng mà họ nắm giữ.

Bài viết đầu tiên về sự thăng tiến của Kurniawan dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 19 thợ mỏ, thương nhân và chủ xưởng luyện kim - những người từng làm ăn hoặc làm việc cùng ông, cũng như hàng chục hồ sơ từ cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Indonesia. Hầu hết những người này đều yêu cầu giấu tên để có thể thảo luận về các vấn đề riêng tư.

Con đường dẫn đến vị thế và sự giàu có ở Indonesia thường đi qua các doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên, sự vươn lên độc lập của Kurniawan lại cho thấy mối quan hệ, kỹ năng và tốc độ chuyển đổi công nghiệp của đất nước trong thập kỷ qua.

Theo phân tích hồ sơ doanh nghiệp, Kurniawan và đối tác kinh doanh chính của ông, Edi Liu Amas, sở hữu cổ phần trong ít nhất 20 giấy phép khai thác mỏ tại các trung tâm niken lớn của đất nước. Các giấy phép này trải rộng trên hơn 71.000 hecta, một diện tích xấp xỉ thành phố New York và lớn hơn nhiều so với mỏ niken Weda Bay, mỏ lớn nhất thế giới ở phía đông Indonesia.

Không có dữ liệu công khai gần đây về hoạt động thương mại quặng niken của Indonesia, nhưng theo ước tính trung bình của hàng chục nhà giao dịch, khai thác và luyện kim khác, Kurniawan đã giao dịch khoảng 1/3 thị trường quặng vào năm ngoái, không bao gồm một lượng nhỏ nguồn cung được tiêu thụ bởi các tập đoàn đa ngành.

Dựa trên sản lượng năm ngoái là 220 triệu tấn, theo số liệu do Macquarie Group công bố, và giá chuẩn hiện hành của chính phủ, ước tính sơ bộ cho thấy sản lượng hàng năm của ông sẽ vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ (4,5 tỷ đô la Úc).

Đây là một phần đáng kể trong chuỗi cung ứng tạo nên gần 70% sản lượng niken toàn cầu của Indonesia, một mức độ kiểm soát đã khiến quốc gia này trở nên quan trọng đối với ngành công nghiệp pin thế giới. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang sử dụng sự kiểm soát chặt chẽ của mình đối với một số khâu trong chuỗi cung ứng rộng lớn hơn để chống lại các mức thuế trừng phạt.

Kurniawan, khoảng 40 tuổi, thuộc cộng đồng người Hoa ở Indonesia, một cộng đồng từ lâu đã nổi bật trong thương mại địa phương và đặc biệt gắn liền với các tập đoàn hùng mạnh. Nhà giao dịch này sống khá kín tiếng và tránh sử dụng mạng xã hội; ăn mặc giản dị không phô trương và duy trì phong thái khiêm tốn như những ngày đầu.

Vào đầu những năm 2000, Kurniawan làm việc tại văn phòng của Glencore ở Jakarta, ban đầu là ở bộ phận than đá trước khi chuyển sang mảng kinh doanh niken của tập đoàn hàng hóa khổng lồ. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp niken của Indonesia chỉ bằng chưa đến 1/10 quy mô hiện tại.

Bước phát triển quan trọng đầu tiên là lệnh cấm xuất khẩu quặng có hiệu lực vào năm 2014, khi chính phủ Indonesia tìm cách chuyển đổi từ một nước xuất khẩu quặng thô thành một trung tâm chế biến và sản xuất. Điều đó dẫn đến sự mở rộng của các công ty Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn khổng lồ Tsingshan Holding Group, đã thiết lập các hoạt động luyện kim quy mô lớn trong nước. Họ mang theo những công nghệ, bao gồm cả các phương pháp lò nung cho phép sản xuất gang niken với chi phí thấp.

Sau đó, một kỹ thuật gọi là phương pháp chiết xuất axit áp suất cao, hay HPAL, đã ra đời, giúp sản xuất niken đạt tiêu chuẩn pin từ quặng niken chất lượng thấp dồi dào của Indonesia – và làm đảo lộn ngành công nghiệp toàn cầu. Glencore bán cổ phần khai thác mỏ của mình vào năm 2013 khi Indonesia chuẩn bị ban hành lệnh cấm. Không lâu sau, Kurniawan rời công ty để bắt đầu kinh doanh khai thác đá. Theo hai đồng nghiệp cũ của ông, dự án mới này không thành công, vì vậy ông đã quay trở lại Glencore.

Khi trở về, Kurniawan muốn mở rộng hoạt động kinh doanh buôn bán quặng của Glencore tại quốc gia này, nhưng công ty lại ngần ngại giao dịch với các thợ mỏ nhỏ. Ba đồng nghiệp cũ của Kurniawan cho biết, nhiều nhà sản xuất niken ở Indonesia có quyền sở hữu không minh bạch, sổ sách kế toán không đáng tin cậy và hồ sơ về tài nguyên khoáng sản kém. Điều này tạo ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận được đối với nhà giao dịch có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Kurniawan lại một lần nữa lên đường một mình. Công ty chủ lực của ông, Dua Delapan Resources được thành lập vào năm 2015, theo hồ sơ từ Bộ Tư pháp Indonesia. Đơn vị thương mại được thành lập vào năm 2018, theo một hồ sơ khác. Một số đồng nghiệp cũ của ông đã gia nhập công ty mới.

Kurniawan sau đó trở thành trung gian quan trọng giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và mạng lưới các mỏ nhỏ rải rác khắp quốc gia hơn 17.000 hòn đảo. Ông có sẵn mạng lưới quan hệ địa phương và bản năng kinh doanh được phát triển từ thời còn làm việc ở công ty cũ. Theo các đối thủ cạnh tranh, ông ta bắt đầu với khối lượng hàng hóa nhỏ và nhanh chóng xây dựng được doanh nghiệp của mình.

Tương tự như cách tiếp cận của Glencore, Kurniawan liên tục tái đầu tư lợi nhuận vào chuỗi cung ứng để gia tăng ảnh hưởng, mua lại danh mục các mỏ mà ông có thể giao dịch sản lượng. Ông thâu tóm nhiều mỏ trong số đó trước năm 2021, khi giá niken ở mức thấp.

Từ năm 2022, điều kiện thị trường quặng đã trở nên thuận lợi hơn cho các nhà khai thác, do các hạn chế sản xuất của chính phủ dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Những người có nguồn cung có thể yêu cầu mức giá gần kỷ lục từ các nhà máy luyện kim, và sự tồn tại của các nhà máy này ngày càng phụ thuộc vào sự ưu ái của người dân địa phương như Kurniawan.

Ít nhất bốn công ty Trung Quốc có nhà máy ở Indonesia đã cắt giảm sản lượng hoặc tạm ngừng hoạt động các nhà máy, do tình trạng thiếu quặng đẩy chi phí và giá sản phẩm của họ xuống gần mức thấp kỷ lục. Một số thậm chí còn không thể thanh toán cho các chủ nợ và nhà cung cấp.

Ông Durrant của CRU cho biết: “Nhu cầu về quặng đang ở mức rất cao. Tình trạng khan hiếm này đã dẫn đến giá quặng tăng cao.”

Vị thế thống trị của các công ty khai thác mỏ Indonesia trên thị trường niken rộng lớn hơn cũng ngày càng được củng cố. Với việc các đối thủ ở Úc và New Caledonia bị loại khỏi cuộc chơi do chi phí sản xuất thấp, quốc gia Đông Nam Á này hiện đang nắm giữ vị thế quản lý nguồn cung kim loại cần thiết để sản xuất mọi thứ, từ pin xe điện đến máy bay. Tầm ảnh hưởng và lợi nhuận cho những người kiểm soát nguồn cung quặng như ông Kurniawan ngày càng được củng cố.

Theo: Financial Review