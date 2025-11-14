Bi kịch của "ông hoàng phim nhựa" yêu 12 người phụ nữ, cuối đời nghèo khó, cô độc, không được gặp con

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Thương Tín từng là tài tử đình đám bậc nhất màn ảnh Việt. Gương mặt phong trần, ánh mắt lãng tử và lối diễn xuất đầy cảm xúc của ông từng khiến biết bao người say mê.

Tuy nhiên, khi màn nhung khép lại, ánh đèn tắt, hào quang lui vào dĩ vãng, Thương Tín phải đối mặt với bệnh tật, nghèo khó, cô đơn vì những sai lầm trong quá khứ.

Thương Tín từng là tài tử lừng lẫy màn bạc

"Ông hoàng phim nhựa" một thời vang bóng

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang (Bình Thuận). Ông bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, khởi đầu là diễn viên sân khấu cải lương rồi nhanh chóng bước sang điện ảnh – nơi ông trở thành một trong những tài tử hàng đầu của thập niên 1980-1990.

Với hơn 200 vai diễn trong suốt sự nghiệp, ông ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp, Chiến trường chia nửa vầng trăng... Vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng, Sáu Tâm hay Bạch Hải Đường đã đưa Thương Tín lên đỉnh cao danh vọng. Cái tên ông thời đó là "bảo chứng phòng vé", khiến khán giả nô nức đến rạp chỉ để được thấy "ánh mắt u buồn" và phong thái lịch lãm của người đàn ông này.

Điển trai và nổi tiếng, cuộc đời Thương Tín gắn liền với hai chữ “đào hoa”

Không chỉ thành công về nghề, Thương Tín còn được gọi là "ông hoàng phim nhựa" bởi độ phủ sóng dày đặc và sự săn đón của các đạo diễn lẫn người hâm mộ. Ở thời kỳ hoàng kim, ông là biểu tượng nam tính của màn ảnh Việt - một người đàn ông tài năng, quyến rũ và đầy bí ẩn.

Cùng với hào quang nghệ thuật, cuộc đời Thương Tín cũng gắn liền với hai chữ “đào hoa”. Ông từng thừa nhận trong hồi ký của mình rằng đã trải qua vô số mối tình, yêu và gắn bó với nhiều phụ nữ từ những bóng hồng trong giới sân khấu, điện ảnh cho đến các nữ doanh nhân. Chỉ riêng những người phụ nữ từng "góp gạo thổi cơm chung" với ông cũng đã trên con số 12.

Những năm tháng nổi danh, Thương Tín sống vội, sống hết mình. Trong các bài phỏng vấn, nam nghệ sĩ kể ở thời đỉnh cao, tiền ông kiếm nhiều đến mức chỉ cần nhìn một chiếc xe ngoài đường, hôm sau xe đó đã nằm trong sân nhà mình. Cuộc sống xa hoa, tiêu xài không tính toán, cùng những mối tình đến rồi đi, khiến tài tử màn bạc dần đánh mất bản thân. Ông chìm trong đỏ đen, những cuộc ăn chơi không hồi kết.

Bi kịch sau ánh hào quang

Sau giai đoạn vàng son, khi điện ảnh Việt bước vào thời kỳ chuyển đổi, Thương Tín dần vắng bóng trên màn ảnh. Công việc thưa dần, thu nhập không còn, ông bắt đầu rơi vào vòng xoáy khó khăn.

Năm 2021, khán giả bàng hoàng khi hay tin ông đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu. Dù sau đó qua cơn nguy kịch, sức khỏe của Thương Tín suy yếu nghiêm trọng. Những hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy, đã khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín đối mặt với nhiều bi kịch khi về già

Đến cuối năm 2024, ông tiếp tục gặp tai nạn nghiêm trọng khiến chân bị chấn thương nặng, không đủ sức khỏe để phẫu thuật. Nam diễn viên buộc phải rời TP.HCM, trở về Bình Thuận nương nhờ mẹ già và em trai.

Từ một ngôi sao từng được săn đón, Thương Tín nay chỉ mong có đủ sức khỏe để tự lo cho mình. Ông từ chối cả những chương trình gây quỹ hỗ trợ, vì “không còn muốn xuất hiện trước công chúng”.

Không chỉ bị bệnh tật hành hạ, cuộc sống tuổi già của Thương Tín cũng cô quạnh. Ông có 2 người con, một người con trai đã lập gia đình và một cô con gái nhỏ. Người con trai ít liên lạc, lại không dư dả về kinh tế, nên không đủ điều kiện chăm sóc cha.

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện trước ống kính, Thương Tín luôn nhắc đến con gái, kết quả của cuộc hôn nhân thứ ba với người vợ kém ông hơn 30 tuổi. Nhưng nhiều tháng nay, ông không còn được gặp con.

Nhạc sĩ Tô Hiếu đến thăm Thương Tín

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người từng giúp đỡ Thương Tín, chia sẻ với báo Dân trí về tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ: "Anh Thương Tín giờ rất khác, khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng, mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh".

Nhạc sĩ Tô Hiếu kể thêm, trước khi chia tay, toàn bộ tiền cát-xê của Thương Tín đều được ông giao cho vợ giữ. Tuy nhiên, kể từ khi vợ bế con về nhà ngoại sinh sống, nam diễn viên không còn chỗ dựa, buộc phải trông cậy vào sự giúp đỡ của anh em ruột. Cũng vì biến cố này mà thời gian gần đây, ông trở nên trầm lặng, khép kín hơn, hầu như không còn chia sẻ gì với mọi người.

Hiện tại, Thương Tín sống trong căn nhà nhỏ ở quê cùng em trai, người làm nghề may, khá nghiêm khắc và quản lý ông chặt chẽ để tránh việc ra ngoài dễ té ngã. Đôi chân yếu khiến ông gần như không còn khả năng đi lại.

Không còn hào quang, không còn tiền bạc, tài tử đình đám một thời chỉ còn nỗi nhớ con và sức khỏe suy kiệt. Từ “ông hoàng phim nhựa”, ông trở thành biểu tượng cho sự hào nhoáng mong manh của nghề diễn, nơi vinh quang dễ đến mà cũng dễ tan biến nếu người nghệ sĩ không chuẩn bị cho mình một điểm tựa vững chắc.