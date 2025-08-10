Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí mật Tam giác quỷ bị 'vạch trần' sau hàng thập kỷ đồn đoán

10-08-2025 - 20:35 PM | Tài chính quốc tế

Ông Karl Kruszelnicki cùng NOAA khẳng định các trường hợp mất tích ở Tam Giác Quỷ do xác suất, thời tiết và sai sót con người.

Bí mật Tam giác quỷ bị 'vạch trần' sau hàng thập kỷ đồn đoán- Ảnh 1.

Một nhà khoa học tuyên bố đã giải mã được Tam giác quỷ Bermuda.

Hơn 50 tàu thuyền và khoảng 20 máy bay đã biến mất trong khu vực được gọi là Tam giác quỷ - vùng biển được xác định tương đối bởi Florida, Bermuda và các đảo lớn ở vùng Caribe - và mỗi trường hợp đều kết thúc dang dở, dẫn tới vô số giả thuyết âm mưu về các vụ mất tích này.

Nhà khoa học Australia ông Karl Kruszelnicki không tin vào danh tiếng siêu nhiên của Tam giác quỷ. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) cũng vậy.

Nhiều năm qua họ đều cho rằng thực ra không có bí ẩn nào ở Tam giác quỷ: việc tàu thuyền và máy bay mất tích chỉ là hệ quả của những xác suất thông thường.

“Không có bằng chứng cho thấy các vụ mất tích bí ẩn xảy ra với tần suất lớn hơn ở Tam giác quỷ so với bất kỳ vùng biển lớn có nhiều hoạt động đi lại nào khác,” NOAA viết năm 2010.

Từ năm 2017, ông Kruszelnicki luôn khẳng định điều tương tự. Ông nói với tờ The Independent rằng với lưu lượng giao thông dày đặc - trong một khu vực vốn khó điều hướng - “số lượng (tàu thuyền và máy bay) bị mất ở Tam giác quỷ tương đương với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới về mặt tỷ lệ %.”

Ông cho biết cả Lloyd’s of London và Tuần duyên Hoa Kỳ đều ủng hộ quan điểm đó; thực tế, Lloyd’s of London đã có quan điểm tương tự từ những năm 1970.

NOAA nêu ra các yếu tố môi trường có thể giải thích phần lớn các vụ mất tích ở Tam giác quỷ, trong đó có xu thế thay đổi thời tiết dữ dội của Dòng Gulf Stream, số lượng đảo lớn trong biển Caribe gây phức tạp cho việc định hướng.

Ngoài ra, có cả bằng chứng cho thấy vùng Tam giác quỷ có thể khiến la bàn từ trường chỉ về Bắc thực thay vì Bắc từ, gây nhầm lẫn cho việc xác định phương hướng.

“Hải quân Hoa Kỳ và Tuần duyên Hoa Kỳ cho rằng không có lời giải thích siêu nhiên cho các thảm họa trên biển,” NOAA khẳng định. “Kinh nghiệm của họ cho thấy lực lượng kết hợp của thiên nhiên và sai sót con người vẫn đánh bại cả những giả thuyết khoa học viễn tưởng nhất.”

Ông Kruszelnicki nhiều lần thu hút sự chú ý công chúng khi nhắc lại những luận điểm này - lần đầu năm 2017, sau đó năm 2022 và tái xuất hiện năm 2023 - và ông kiên định rằng số liệu không nói dối.

Ngay cả những vụ mất tích nổi tiếng, như Flight 19 - nhóm năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger của Hải quân Hoa Kỳ bị mất tích năm 1945 - theo ông đều chứa yếu tố thời tiết xấu hoặc sai sót con người (hoặc cả 2).

Tuy nhiên, văn hóa đại chúng vẫn bám lấy các giả thuyết về Tam giác quỷ: quái vật biển, người ngoài hành tinh, thậm chí cả giả thuyết về thành Atlantis chìm xuống đáy biển - những đề tài này trở thành nguồn cảm hứng cho sách, truyền hình và phim ảnh.

Những lời giải thích “kịch tính” ấy hấp dẫn hơn câu chuyện về thời tiết và xác suất, dù chính câu chuyện có phần “nhàm” lại có cơ sở thực tế hơn.

Theo Popular Mechanics

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi

Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi Nổi bật

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi?

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi? Nổi bật

Moscow tìm thấy điểm yếu của Mỹ

Moscow tìm thấy điểm yếu của Mỹ

20:00 , 10/08/2025
Thuế đối ứng của ông Trump có hiệu lực: Mỹ viết lại quy tắc có từ 80 năm, chuyên gia nêu 1 điều quan trọng

Thuế đối ứng của ông Trump có hiệu lực: Mỹ viết lại quy tắc có từ 80 năm, chuyên gia nêu 1 điều quan trọng

19:28 , 10/08/2025
Trung Quốc "chê" chip H20 của NVIDIA: Không tiên tiến và cũng chẳng an toàn thì không cần mua

Trung Quốc "chê" chip H20 của NVIDIA: Không tiên tiến và cũng chẳng an toàn thì không cần mua

19:00 , 10/08/2025
Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi

18:29 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên