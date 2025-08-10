Tên chỉ có 1 chữ cái nhưng đã trải qua 73 năm lịch sử, Hội chợ thương mại này mở cánh cửa cho doanh nghiệp xanh hóa và phát triển bền vững trong ngành có tiếng là ô nhiễm: Nhựa và cao su
Nhu cầu về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thúc đẩy các doanh nghiệp ngành nhựa - cao su chuyển đổi theo xu hướng xanh hóa.
Thành phố Düsseldorf (Đức) đang là tâm điểm của ngành nhựa và cao su thế giới khi đăng cai tổ chức Hội chợ thương mại K (K 2025) – sự kiện có tiếng trong ngành nhựa và cao su được tổ chức lần đầu năm 1952. Đây là sự kiện quy tụ tinh hoa công nghệ, vật liệu và giải pháp bền vững của ngành nhựa và cao su từ khắp thế giới.
Diễn ra 3 năm một lần, K 2025 là nơi hướng tới của các doanh nghiệp, từ nguyên phụ liệu, máy móc chế biến, sản phẩm hoàn thiện cho tới các sáng kiến xanh định hình tương lai. Sự kiện năm nay hướng tới mục tiêu “Sức mạnh của nhựa: Xanh – Thông minh – Có trách nhiệm”, nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững, đổi mới công nghệ và nâng tầm trách nhiệm xã hội của ngành.
K2025 dự kiến thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp triển lãm từ 59 quốc gia/vùng lãnh thổ, thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan chuyên ngành từ hơn 160 quốc gia/vùng lãnh thổ. Hội chợ năm nay xoay quanh 3 chủ đề trọng tâm: “Định hình nền kinh tế tuần hoàn”, “Tiếp cận số hóa” và “Quan tâm con người”.
Với mục tiêu phát triển bền vững, nhiều công nghệ mới sẽ được giới thiệu như các hợp chất polymer có tỷ lệ tái chế cao, công nghệ tái chế hóa học, vật liệu sinh học, các giải pháp thay thế carbon thấp trong sản xuất cao su và nhựa kỹ thuật.
Cùng với đó, sự kiện cũng là nơi giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số và dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, bảo trì dự đoán, kiểm soát chất lượng và bản sao số (digital twin). Những đổi mới này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành mà còn là yếu tố then chốt để đáp ứng các quy định về bền vững đang được áp dụng rộng rãi tại châu Âu.
Trên thực tế, ngành nhựa và cao su Việt Nam tăng trưởng mạnh, đóng góp lớn cho GDP với doanh thu nhựa 25 tỷ USD/năm, xuất khẩu cao su 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ 33% trong 3,9 triệu tấn nhựa tiêu thụ được tái chế, khiến 2,62 triệu tấn bị bỏ phí, mất 2,2–2,9 tỷ USD mỗi năm. Tiềm năng tái chế có thể đạt 3,4 tỷ USD nhưng còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh khắt khe, K 2025 là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, xu hướng tiêu dùng, kết nối toàn cầu và định hướng sản xuất bền vững.
