Ảnh minh hoạ

Theo Reuters, Nga hiện là nhà sản xuất dầu hướng dương lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu gia tăng xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Ấn Độ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung từ Ukraine có xu hướng chuyển dịch sang châu Âu.

Theo cơ quan xuất khẩu nông sản quốc gia Nga Agroexport, niên vụ 2025/26 có thể đánh dấu bước tiến mới của Nga trong việc củng cố vị thế tại thị trường Ấn Độ. Động thái này diễn ra khi Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu ăn lớn nhất thế giới, đang tìm kiếm thêm nguồn cung thay thế trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Một phái đoàn Nga do Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Thực phẩm Thế giới Ấn Độ (World Food India) vào cuối tháng 9. Trong khuôn khổ sự kiện, ông Patrushev đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản song phương.

Theo ông Dmitry Rylko, Giám đốc công ty tư vấn IKAR, Nga dự kiến sẽ xuất khẩu kỷ lục 5 triệu tấn dầu hướng dương trong niên vụ 2025/26. Riêng Ấn Độ chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hướng dương của Nga, qua đó tiếp tục duy trì vị trí khách hàng lớn nhất.

Nga hiện đang thu hoạch vụ hoa hướng dương được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, khi nhiều nông dân đã chuyển diện tích từ cây lúa mì sang cây trồng này do lợi nhuận cao hơn.

Ấn Độ hiện nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương từ các nguồn chính gồm Argentina, Brazil, Nga và Ukraine. Một quan chức chính phủ Ấn Độ chia sẻ với Reuters rằng nước này "sẵn sàng tăng nhập khẩu dầu hướng dương từ Nga", song việc mua hàng sẽ do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện.

Ông Mikhail Maltsev, Chủ tịch Liên minh Dầu mỡ và Chất béo Nga, cho biết sản lượng dầu thực vật của Nga, bao gồm dầu đậu nành và dầu hạt cải, dự kiến tăng 7,5% trong năm nay, đạt hơn 10,5 triệu tấn. Xuất khẩu dầu thực vật của Nga cũng được dự báo sẽ đạt kỷ lục mới.

Ngoài dầu hướng dương, Nga còn có kế hoạch tăng xuất khẩu ngũ cốc và các loại đậu sang Ấn Độ. Năm 2024, Nga đã xuất khẩu khoảng 800.000 tấn đậu Hà Lan sang thị trường này, trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai.

Chính phủ Nga cho biết trong cuộc gặp mới đây, ông Patrushev và Thủ tướng Modi đã trao đổi về đề xuất thành lập sàn giao dịch ngũ cốc BRICS. Dự án này từng được đưa ra khi Nga giữ chức Chủ tịch nhóm BRICS, với mục tiêu giúp các nước thành viên giảm phụ thuộc vào các nhà buôn ngũ cốc quốc tế và thiết lập mức giá công bằng hơn cho nông sản. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này vẫn chưa có bước tiến cụ thể.

Theo Reuters﻿