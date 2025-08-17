Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn

17-08-2025 - 15:03 PM | Lifestyle

Một căn hộ 94m2 tưởng nhỏ nhưng lại chứa đựng cả thế giới sang trọng, phong thủy và hạnh phúc cho gia đình 3 người.

Trong quan niệm phong thủy, một ngôi nhà sáng sủa, cân bằng màu sắc và có sự kết nối hài hòa giữa các không gian sẽ giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc. Mới đây, tác phẩm thiết kế của Katarzyna Piotrowska – một căn hộ chỉ rộng 94m2 đã khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình 3 người, ngôi nhà còn trở thành "tổ ấm phong thủy" khi khéo léo dung hòa yếu tố ánh sáng, màu sắc và sự riêng tư.

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 1.

Căn hộ 94m2 : Nhỏ gọn nhưng dư dả năng lượng

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại , với gam màu chủ đạo là trắng và xám - hai sắc màu giúp cân bằng tâm trí và mở rộng không gian. Trong phong thủy, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, khởi đầu mới, trong khi màu xám mang lại cảm giác điềm tĩnh, giúp công việc của gia chủ hanh thông.

Không gian không bị lạnh lẽo nhờ sự kết hợp của các chi tiết trang trí nhỏ: Poster nghệ thuật, vật dụng décor và ánh sáng tự nhiên. Tất cả tạo nên bầu không khí vừa thanh lịch vừa ấm cúng, khiến căn hộ như "hút" thêm khí lành vào mỗi ngày.

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 2.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 3.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 4.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 5.

Trong phong thủy, ánh sáng tự nhiên chính là nguồn năng lượng tốt nhất. Căn hộ này tận dụng triệt để lợi thế đó: Tường trắng, rèm mỏng, cửa kính và cách bố trí nội thất gọn gàng, giúp ánh sáng lan tỏa khắp không gian. Nhờ vậy, dòng chảy năng lượng luôn thông suốt, hạn chế sự bế tắc - yếu tố dễ gây trì trệ về tài vận.

Phòng ngủ chính được nối liền với phòng tắm bằng vách kính. Đây là thiết kế vừa hiện đại, vừa mang ý nghĩa phong thủy: Sự liên thông giúp năng lượng lưu chuyển, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, cởi mở - điều rất quan trọng cho tinh thần thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 6.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 7.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 8.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 9.

Sự ấm áp từ màu sắc và vật liệu

Để phá vỡ sự đơn điệu, thiết kế khéo léo điểm xuyết màu vàng ánh kim màu be, hai gam màu gắn liền với hành Thổ và hành Kim trong phong thủy. Vàng kim tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, trong khi màu be giúp tạo cảm giác ổn định, nuôi dưỡng sự hòa thuận trong gia đình.

Sofa be, tường TV cùng các vật liệu mềm mại như rèm xám, giường bọc nệm… không chỉ tăng sự sang trọng mà còn củng cố năng lượng "ấm" - yếu tố gắn kết tình cảm vợ chồng, giúp gia đình bền vững.

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 10.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 11.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 12.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 13.

Trong phong thủy, trẻ nhỏ chính là "lộc trời ban". Vì vậy, thiết kế phòng trẻ mang ý nghĩa đặc biệt. Căn phòng được tạo dựng với màu sắc nhẹ nhàng, không gian mềm mại, vừa an toàn vừa kích thích sự sáng tạo. Đây không chỉ là nơi bé vui chơi và học tập, mà còn là "kho năng lượng" tiếp thêm may mắn cho cả gia đình.

Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 14.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 15.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 16.
Bí quyết hút tài lộc từ căn hộ 94m2: Vừa sang trọng, vừa ấm áp lại giữ được năng lượng may mắn- Ảnh 17.

Một căn hộ 94m2 có thể không quá rộng, nhưng với sự sắp đặt tinh tế và tôn trọng nguyên tắc phong thủy, nó trở thành tổ ấm vượng khí. Từ ánh sáng chan hòa, gam màu cân bằng, cho tới sự ấm áp trong từng góc nhỏ, tất cả hội tụ để mang đến cho gia chủ không chỉ một nơi ở, mà còn là một không gian hút tài lộc, nuôi dưỡng hạnh phúc .

Theo Tuyết Dao

Thanh niên Việt

