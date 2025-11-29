Trong những câu chuyện công sở đầy nghịch lý, có lẽ ít ai nghĩ đến kịch bản một nhân viên bị sa thải chỉ vì… giàu. Nhưng đó lại là câu chuyện đang được cộng đồng mạng, đặc biệt là hội làm công ăn lương chia sẻ rầm rộ vì quá khó hiểu.

Theo đó, một bài đăng trên “thành phố sợi chỉ” Threads là đoạn tin nhắn của leader ở ngay group chat chung của team. “Team mình thì tôi mới báo cắt giảm T. rồi. Khổ quá nhưng mà T. giàu hơn 3 đứa nên coi như T. tạo điều kiện cho 3 đứa ở lại cày” - leader nói.

Xứng đáng là 1 trong những lý do sa thải kỳ quặc nhất năm 2025 (Ảnh: MXH)

Dù cũng đoán được phần nào diễn biến nhưng bị cho nghỉ việc vì “giàu” cũng là lý do kỳ cục, chưa bao giờ nghĩ đến nên T. đã chia sẻ lên MXH. Người này tiết lộ thêm rằng ở thời điểm có thông báo cắt giảm nhân sự, ban lãnh đạo công ty để leader các team tự quyết định. Ban đầu trưởng nhóm của T. cho mọi người tự nguyện nhưng vì thời điểm cuối năm, gần Tết nên không ai muốn nghỉ nên người này chỉ định luôn.

Theo cảm nhận của T. có thể được đánh giá “giàu” vì xài điện thoại mới, hay đi concert. Ngoài ra T. cũng không buồn vì bị sa thải mà chỉ thấy cấn ở lý do.

Ngay lập tức, bài đăng viral trên Threads. Đa phần bình luận đều bất bình thay cho T. và cảm thấy lý do mà leader team đưa ra không nghiêm túc và chuyên nghiệp. Song điều đáng nói là không chỉ mình T. mà có một số người khác cũng có trải nghiệm tương tự: bị sa thải vì giàu hoặc ít có gánh nặng kinh tế.

“Tui nè! Tui giàu nhưng bị cắt giảm với lý do không có gánh nặng kinh tế vì tui độc thân, còn những người khác phải nuôi gia đình con cái cha mẹ”, “Ê! Ngày xưa tui bị cho nghỉ vì đẻ ra ở thành phố nên giàu hơn đồng nghiệp từ các tỉnh khác đến thành phố làm việc”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng vấn đề ở đây không nằm ở việc T. giàu hay không giàu, có bị cắt giảm hay không mà nằm ở cách leader xử lý vấn đề. Nhiều người cho rằng đây là cách xử lý tình huống thể hiện EQ thấp và khả năng quản trị cảm xúc kém. Thay vì đưa ra cách chọn người bị sa thải công bằng hơn thì lại quyết định bằng cảm tính.

Thay vì lý do “giàu” và thông báo trực tiếp trong group chat chung, khiến cả team nhìn thấy và tạo ra sự bẽ mặt công khai - leader hoàn toàn có thể xử lý khác. Một cuộc trao đổi riêng tư, minh bạch về tình hình công ty, cùng thảo luận về tiêu chí chọn người giảm biên chế, sẽ không chỉ giữ được tín nhiệm cho mình, bảo vệ thông tin cho nhân viên mà còn duy trì được sự tôn trọng và niềm tin trong team.

Cách làm hiện tại cho thấy một kiểu quản lý phán xét, không chịu đối thoại hay giải thích. Nó khiến nhân viên cảm giác bị xử lý theo cảm xúc, theo định kiến, chứ không dựa trên năng lực hay đóng góp thực tế. Một leader EQ cao sẽ biết cách phân tích tình hình, cân nhắc nhiều yếu tố và lựa chọn phương án sao cho công bằng, giảm tổn thương cho nhân viên, đồng thời duy trì văn hóa làm việc lành mạnh.

Kết quả là, thay vì xây dựng được niềm tin và sự gắn kết, cách xử lý cảm tính này lại gieo rắc nỗi lo, sự bất mãn và cảm giác “không an toàn” trong toàn team. Và điều nguy hiểm là, những nạn nhân tiếp theo có thể không phải là người giàu, mà là bất cứ ai nổi bật hoặc khác biệt.