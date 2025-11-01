Bị sa thải vì "lộ bảng lương", nữ nhân viên kiện công ty ra toà và bất ngờ được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Trong thời đại mạng xã hội chỉ cần một cú "share" là thông tin có thể lan đi khắp nơi, chuyện giữ bí mật thu nhập trở thành "luật ngầm" ở nhiều công ty. Không ít doanh nghiệp còn ghi rõ trong hợp đồng: " Bảng lương tuyệt đối không được tiết lộ" , thậm chí có nơi gắn mác “bảo mật cấp cao” cho cả bảng lương nhân viên.

Về lý mà nói, việc này cũng có phần hợp lý. Bởi lẽ, nó giúp tránh những so sánh, ganh tị giữa đồng nghiệp, đồng thời bảo vệ nhân viên lương thấp khỏi cảm giác bị phân biệt. Nhưng nếu bảo vệ hệ thống lương bí mật một cách mù quáng, thiếu linh hoạt, thì đôi khi, chính điều đó lại trở thành cái cớ cho sự thiếu công bằng trong nội bộ doanh nghiệp. Và trường hợp của một nữ nhân viên bán hàng tên Tiểu Lệ (Trung Quốc) là ví dụ điển hình cho điều ấy.

Tiểu Lệ làm việc tại một công ty lớn trong ngành dịch vụ. Cô không chỉ được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì ngoại hình xinh đẹp, mà còn bởi năng lực bán hàng xuất sắc. Mỗi tháng, cô đều nằm trong top đầu doanh số, thậm chí nhiều lần đứng quán quân, thu nhập trung bình hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 370 triệu đồng) – một con số đáng mơ ước.

Với thành tích ấy, ai cũng nghĩ Tiểu Lệ sẽ là "con cưng" của công ty, được trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng. Thế nhưng, một ngày nọ, cô bất ngờ nhận được thông báo sa thải. Không một lời cảnh báo, không một lý do cụ thể.

Ban đầu, Tiểu Lệ cho rằng công ty lo sợ cô có quá nhiều khách hàng riêng, sợ rằng nếu cô chủ động nghỉ việc, những khách đó cũng "đi theo". Cô tưởng đây là một kiểu "giữ người" bằng cách ép nghỉ. Nhưng sự thật phía sau còn khó hiểu hơn.

Khi tìm hiểu kỹ, Tiểu Lệ phát hiện nguyên nhân công ty đưa ra là: bảng lương của cô bị rò rỉ lên mạng xã hội. Trong mắt công ty, việc này tương đương với "tiết lộ bí mật kinh doanh", và họ lập tức quy trách nhiệm cho cô – người sở hữu phiếu lương đó.

Cô nhiều lần khẳng định mình không hề đăng tải hay tiết lộ thông tin, thậm chí sẵn sàng cho kiểm tra điện thoại, máy tính cá nhân. Nhưng công ty vẫn kiên quyết sa thải với lý do "vi phạm quy định bảo mật nội bộ".

Sự việc khiến cô vô cùng phẫn nộ và tổn thương. Từ một nhân viên được ca ngợi, Tiểu Lệ bỗng trở thành "người phạm lỗi", bị đuổi khỏi nơi mình từng cống hiến toàn tâm toàn sức.

Không chấp nhận bị đối xử bất công, Tiểu Lệ quyết định kiện công ty ra tòa. Cô không chỉ muốn đòi lại quyền lợi, mà còn muốn chứng minh rằng mình trong sạch và vô tội.

Sau nhiều phiên xét xử, tòa án đi đến kết luận: Công ty không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Tiểu Lệ là người làm rò rỉ thông tin lương. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm pháp luật lao động. Cuối cùng, tòa buộc công ty phải bồi thường cho Tiểu Lệ hơn 150.000 nhân dân tệ (hơn 555 triệu đồng), số tiền bằng gần nửa năm thu nhập của cô.

