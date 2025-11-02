Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động lãi suất, gửi tiết kiệm ở Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đầu tháng 11 cao nhất bao nhiêu?

02-11-2025 - 22:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Bước sang tháng 11/2025, mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục duy trì ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới trong nhiều tháng qua. Trong khi, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm.

Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất nhóm với 4,7%/năm, VietinBank ở mức 4,8%/năm, trong khi BIDV và Agribank cùng đạt 4,9%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank vẫn là ngân hàng có lãi suất thấp nhất với 4,6%/năm; VietinBank và BIDV cùng ở 4,7%/năm, còn Agribank cao nhất nhóm với 4,8%/năm.

Tại các kỳ hạn ngắn hơn, mức chênh lệch giữa các ngân hàng thể hiện rõ rệt hơn. Với kỳ hạn 1-3 tháng, Vietcombank và VietinBank chỉ trả 1,6–1,9%/năm, BIDV dao động 2–2,3%/năm, trong khi Agribank cao nhất với 2,4–3%/năm.

Ở kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tiết kiệm tại Big4 nằm trong khoảng 2,9–3,7%/năm, với Agribank vẫn dẫn đầu và Vietcombank thấp nhất. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VietinBank chỉ trả 0,1%/năm, trong khi Agribank và BIDV cùng ở mức 0,2%/năm.

Trong khi đó, ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều nhà băng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm. Theo ghi nhận trong tháng 10 vừa qua, các nhà băng như Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB đều đã nâng lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Sau khi loạt ngân hàng điều chỉnh, mặt bằng lãi suất tiết kiệm có sự thay đổi tại các kỳ hạn. Cụ thể, ở kỳ hạn 3 tháng, nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay gồm Bac A Bank, VCBNeo và Techcombank, cùng đạt 4,55%/năm. Ngay sau đó là Vikki Bank (4,45%/năm), MBV và VietBank (4,4%/năm), trong khi NCB (4,3%/năm), HDBank (4,15%/năm) và SHB (4,15%/năm).

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất thuộc về Vikki Bank với 6%/năm, tiếp theo là nhóm VCBNeo (5,9%), Bac A Bank (5,8%), Techcombank và NCB (5,45%), MBV (5,5%), VietBank (5,4%), và SHB (5,2%).

Ở kỳ hạn 12 tháng, Vikki Bank tiếp tục dẫn đầu với 6,2%/năm, theo sau là Bac A Bank (6%/năm). Nhóm ngân hàng có mức lãi suất quanh 5,7–5,8%/năm gồm VCBNeo, MBV, VietBank và NCB, trong khi Techcombank (5,55%/năm), GPBank (5,65%/năm) và HDBank (5,6%/năm) cũng nằm trong nhóm tương đối cao.

Tại kỳ hạn 18 tháng, Bac A Bank hiện đang dẫn đầu thị trường với mức 6,5%/năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát. Theo sau là Vikki Bank ở mức 6,2%/năm và HDBank với 6,1%/năm. Nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất ổn định quanh 5,8–5,9%/năm gồm MBV, VietBank, BaoVietBank, BVBank, VCBNeo, Viet A Bank, PGBank, PVComBank và SaigonBank, trong khi Eximbank và NCB thấp hơn một chút, cùng ở 5,7%/năm.

