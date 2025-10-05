Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm
Tối 4/10, hàng nghìn người đổ về phố Hàng Mã (Hà Nội) vui chơi, chụp ảnh cùng đón Trung thu sớm.
Nhiều phụ huynh bế con lên vai để các em nhỏ dễ dàng ngắm cảnh và hòa vào không khí lễ hội.
Một quầy hàng đồ chơi tò he con giống thu hút đông đảo sự chú ý của các bạn nhỏ.
Ai cũng tranh thủ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đầy màu sắc tươi vui của Tết Trung thu năm nay.
Các bạn trẻ háo hức “check-in” giữa khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu của phố Hàng Mã.
Càng về tối, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng đông, nhiều đoạn chật kín, người dân phải chen chân, nhích từng chút một để di chuyển.
