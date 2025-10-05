Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tối 4/10 (ngày 13/8 Âm lịch), phố Hàng Mã ken đặc người, không khí Trung thu nhộn nhịp.

Nhiều người tranh thủ đi chơi Trung thu sớm cùng bạn bè, gia đình.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đủ loại đèn lồng, mặt nạ và phụ kiện vui chơi Trung thu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo người dân.

"Biết sẽ đông, nhưng gia đình tôi vẫn chọn phố Hàng Mã để đưa con đến vui chơi, mua vài món đồ trong không khí Tết Trung thu cận kề. Phố lung linh sắc màu, rất đẹp", anh Văn Long (ngụ phường Long Biên) nói.

Nhiều phụ huynh bế con lên vai để các em nhỏ dễ dàng ngắm cảnh và hòa vào không khí lễ hội.

Các cửa hàng trên phố tấp nập người mua sắm đồ trang trí Trung thu.

Một quầy hàng đồ chơi tò he con giống thu hút đông đảo sự chú ý của các bạn nhỏ.

Ai cũng tranh thủ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đầy màu sắc tươi vui của Tết Trung thu năm nay.

“Dự báo bão số 11 dự kiến thứ Hai sẽ đổ bộ đất liền và gây mưa lớn nên tranh thủ tối nay cuối tuần, thời tiết đẹp gia đình tôi đưa các con lên đây vui Trung thu sớm. Các con rất thích không khí lễ hội ở đây", chị Nguyễn Hồng nói.

Các bạn trẻ háo hức “check-in” giữa khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu của phố Hàng Mã.