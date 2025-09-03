Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biểu đồ Hà Nội thu 4.600 tỷ du lịch chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

03-09-2025 - 16:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9/2025), ngành du lịch Hà Nội đạt được những con số ấn tượng, lập kỷ lục mới.

Cụ thể, Hà Nội đã đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, tổng doanh thu từ du lịch đạt con số ấn tượng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với năm ngoái.

Các chỉ số khác cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng khách quốc tế ước đạt trên 80.000 lượt, tăng 35%. Công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn đạt khoảng 83%, cao hơn 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức hút và sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch Thủ đô.

Du lịch Hà Nội dịp lễ 2/9

So sánh 2024 và 2025

Kỷ lục: Hà Nội vừa thu 4.500 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày

 

Theo N.Đ

Doanh nghiệp tiếp thị

