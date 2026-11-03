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Big Gain góp mặt trong liên danh nhà đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City gần 100.000 tỷ đồng

| | Bất động sản

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain vừa chính thức lộ diện trong liên danh nhà đầu tư triển khai dự án KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND Hà Nội mới đây.

Big Gain góp mặt trong liên danh nhà đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City gần 100.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Ngày 30/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5988/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh. Cùng ngày, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6009/QĐ-UBND.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (mã số doanh nghiệp 0314303005), là một trong các thành viên liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án, cùng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF), Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos.

Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi) có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, quy mô quy hoạch 465,45 ha, dân số gần 97.500 người, triển khai giai đoạn 2026–2032. Với mục tiêu kiến tạo một “Hà Nội mới” phía Bắc Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian đô thị theo hướng xanh, sinh thái và hiện đại, đồng thời kế thừa, gìn giữ những giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống Thăng Long – Hà Nội. Không chỉ góp phần định hình diện mạo đô thị mới, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng cơ hội việc làm, bảo đảm sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Big Gain góp mặt trong liên danh nhà đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City gần 100.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Dự án hướng tới hình thành một không gian đô thị xanh, thông minh, bền vững, phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD), có khả năng tạo lập và duy trì sinh kế cho người dân theo mô hình "Sinh sống - Làm việc - Hưởng tiện ích tại chỗ".

Tại thị trường Hồ Chí Minh, Big Gain còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Noble Crystal Riverside tại phường Phú Thuận, tức Quận 7 trước đây. Với quy mô 12 toà tháp cao trung bình lên đến 37 tầng và hơn 3.100 sản phẩm đa dạng, Noble Crystal Riverside là một trong những dự án lớn bậc nhất khu Nam Sài Gòn.

Big Gain góp mặt trong liên danh nhà đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City gần 100.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Dự án Noble Crystal Riverside tại khu Nam TP.HCM do Big Gain làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, đây cũng là dự án tiên phong tại TPHCM phát triển kiến trúc xanh ấn tượng với công viên bốn mùa, đường dạo bộ trên không, hệ thống vườn treo và thảm thực vật đa dạng, cùng phố mua sắm giữa công viên xanh, kết hợp công nghệ AI mang đến những trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại hàng đầu. Sau Noble Crystal Riverside tại TP.HCM, việc tham gia đại dự án gần 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của Big Gain trong các dự án phát triển đô thị quy mô lớn ở hai đầu đất nước.

Ánh Dương

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