Bitcoin, Ethereum đồng thuận bứt phá, vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu vượt mức 4 nghìn tỷ USD

Theo dữ liệu thống kê, tổng giá trị thị trường của tiền số toàn cầu đã đạt mức cao 4,05 nghìn tỷ USD vào ngày 2/10.

So với cách đây 1 tuần, giá trị vốn hóa thị trường đã tăng hơn 330 tỷ USD, tương ứng gần 9%. Con số này chỉ kém đôi chút so với mức đỉnh lịch sử 4,1 nghìn tỷ USD thiết lập trong ngày 18/9.

Bitcoin (BTC) vẫn thống trị thị trường và mốc giá trị thị trường trên trùng với thời điểm giá token này đang trên đà về đỉnh lịch sử, hiện đã vượt ngưỡng 120.000 USD, tăng 10% trong vòng 1 tuần qua.

Giá Bitcoin tăng tốt trong vài phiên gần đây

Trong khi đó, đồng tiền điện tử nhỏ hơn là altcoin Ethereum (ETH) khi nhận mức tăng mạnh hơn 17% trong vòng 7 ngày qua, lên hone 4.500 USD. Đà tăng còn lan rộng sang nhiều lớn như Solana (SOL), XRP.

Thị trường tiền mã hóa khởi sắc diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đẩy mạnh tìm kiếm tài sản trú ẩn khi Chính phủ Mỹ thông báo ngừng hầu hết các hoạt động vào lúc 0h ngày 1/10 theo giờ Mỹ (11h theo giờ Việt Nam). Đây là lần đóng cửa thứ 15 của Chính phủ Mỹ kể từ năm 1981 và là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - kéo dài 35 ngày - 6 năm trước.

Trong quá khứ, mỗi lần xuất hiện kịch bản chính phủ đóng cửa, thị trường tài chính lại rơi vào trạng thái bất ổn: đồng USD suy yếu, chứng khoán biến động mạnh, lợi suất trái phiếu tăng vọt. Trong môi trường đó, nhà đầu tư thường có xu hướng chuyển vốn sang các tài sản thay thế như vàng và Bitcoin – những công cụ được coi là “nơi trú ẩn” trước rủi ro hệ thống.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin vẫn tiếp tục là động lực lớn đẩy giá lên cao. Theo dữ liệu tổng hợp, trong tháng 9, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng trở lại tổng cộng gần 3,1 tỷ USD sau tháng 8 rút ròng trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2025, con số này tăng lên tới hơn 22 tỷ USD.

Cùng với đó, các kho bạc doanh nghiệp và tổ chức đầu tư lớn liên tiếp “gom hàng” trong thời gian gần đây. Dữ liệu từ Bitcoin Treasuries cho thấy tổng lượng BTC do các công ty niêm yết toàn cầu nắm giữ đã đạt gần 1.040.000 BTC.

Dù triển vọng đang rất tích cực, giới chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động bất ngờ. Nếu Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận ngân sách vào phút chót hoặc FED đưa ra tín hiệu “diều hâu” hơn trong chính sách lãi suất, tâm lý thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng. Ngoài ra, việc Bitcoin tiến gần đỉnh cũ cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời ngắn hạn.