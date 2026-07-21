Biwase muốn mua cổ phần một công ty nước

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (Cấp thoát nước Phú Yên).

Cụ thể, Biwase thống nhất chủ trương đầu tư mua số lượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết của Cấp thoát nước Phú Yên.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần trên, Cấp thoát nước Phú Yên sẽ trở thành công ty liên kết của Biwase.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/7/2026 tới đây, Biwase sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Cụ thể, Biwase sẽ chào bán hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 7:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua và cứ 7 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6/8/2026 đến ngày 28/8/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/8/2026 đến ngày 7/9/2026.

Với giá phát hành 37.000 đồng/cổ phiếu, Biwase dự kiến thu về gần 1.162,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, số tiền này sẽ được được sử dụng cho các mục đích sau:

Nguồn: BWE

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Biwase sẽ tăng từ gần 2.199,3 tỷ đồng lên mức gần 2.513,5 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BWE, Công ty TNHH Thương mại N.T.P vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Biwase.

Theo thông báo này, Thương mại N.T.P đăng ký mua vào 995.000 cổ phiếu BWE nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/7/026 đến ngày 19/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, Thương mại N.T.P sẽ tăng sở hữu từ 5.000 cổ phiếu lên mức 1 triệu cổ phiếu BWE, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0023% lên 0,455% vốn tại Biwase.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT của Biwase, cũng chính là Giám đốc của Thương mại N.T.P. Hiện, ông Phong đang sở hữu 3 triệu cổ phiếu BWE (tỷ lệ 1,36%).



