Biwase muốn thành lập công ty con có vốn điều lệ 200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thành lập công ty con.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH MTV Nước - Môi trường Biwase Kiên Giang, vốn điều lệ 200 tỷ đồng do Biwase góp 100% vốn bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Biwase cũng đã có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2020.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 4/11/2020, Biwase đã chào bán thành công 37,5 triệu cổ phiếu, qua đó huy động về gần 964,3 tỷ đồng,

Biwase dự kiến dùng 599,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tính đến ngày 4/11/2025, dự án đã hoàn thành được 98,5%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Biwase ghi nhận doanh thu thuần hơn 903,4 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 502,3 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 116,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng từ gần 79 tỷ đồng lên hơn 118 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm từ 100,2 tỷ đồng xuống còn 95,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,7%, xuống còn gần 62,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 280,6 tỷ đồng, tăng 46,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Biwase mang về doanh thu thuần gần 3.152,5 tỷ đồng, tăng 13,9% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 748,5 tỷ đồng, tăng 46,4%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Biwase tăng 5% so với đầu năm, lên mức gần 19.907,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 4.565,5 tỷ đồng, chiếm 22,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn gần 3.166,5 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 8.907,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 7.090,2 tỷ đồng, chiếm 79,6% tổng nợ.