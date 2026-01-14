Biwase sắp chi gần 286 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 4/2/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2025 và tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, Biwase sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 13%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 20/5/2026.

Với hơn 219,9 triệu cổ phiếu BWE đang lưu hành trên thị trường, ước tính Biwase sẽ phải chi khoảng gần 286 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, Biwase dự kiến tổ chức vào tháng 3-4/2026, địa điểm tại Văn phòng của công ty tọa lạc tại số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Tại cuộc họp, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026; Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và các Quỹ năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các Quỹ năm 2026; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và à một số nội dung khác.

Trong một diễn biến khác, Biwase vừa mua vào thành công 2,35 triệu cổ phiếu NTT của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,76% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 8/1/2026.

Trước đó, Biwase đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần tại Cấp nước Ninh Thuận. Cụ thể, số lượng cổ phần dự kiến mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cấp nước Ninh Thuận. Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần trên, Cấp nước Ninh Thuận sẽ trở thành công ty liên kết của Biwase.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận được thành lập từ tháng 9/2008, ngành nghề chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Tại đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/10/2017, vốn điều lệ của Cấp nước Ninh Thuận đang ở mức hơn 94,9 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 24/10/2024, ông Đinh Ẩn (SN 1959) đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Cấp nước Ninh Thuận.