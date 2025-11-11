BM Windows đến London – bước tiến chuyên môn trên sân chơi toàn cầu

Giữa những tên tuổi lớn như Foster + Partners, Zaha Hadid Architects, Arup, Permasteelisa, Schüco, Seele façade…, sự xuất hiện của BM Windows – đại diện duy nhất đến từ Việt Nam – đã trở thành một điểm nhấn bất ngờ nhưng đầy thuyết phục, thể hiện rõ năng lực kỹ thuật và tầm nhìn tại một trong những diễn đàn façade uy tín nhất thế giới.

Năm nay, sự kiện tại London đánh dấu kỳ tổ chức thứ 200 của Zak World of Façades trên toàn cầu – cũng là phiên bản quy mô nhất trong lịch sử của diễn đàn này. Đây sẽ là nơi quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và tư duy tiên phong của ngành façade để cùng trao đổi về xu hướng bền vững, công nghệ mới và các giải pháp định hình tương lai ngành mặt dựng. Chủ đề trọng tâm xoay quanh các xu hướng façade nhôm kính bền vững, công nghệ vật liệu mới, low-carbon, mô-đun hóa và tương lai của kiến trúc mặt dựng toàn cầu...

Tại đây, đại diện BM Windows đã có phiên trình bày về quá trình triển khai hệ thống façade nhôm kính phức tạp tại các công trình biểu tượng trên thế giới, để đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của từng thị trường khác nhau như Mỹ, Úc, Canada…

Ông Võ Trang Thắng - Giám đốc Điều hành BM Windows chia sẻ giải pháp mặt dựng tại diễn đàn Zak World of Façades

"Zak World of Façades London – nơi định hình những chuẩn mực cao nhất của ngành façade – là cơ hội để chúng tôi kết nối quốc tế, học hỏi tinh hoa từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó tự tin chinh phục những dự án thách thức hơn trên toàn cầu và áp dụng vào thực tiễn các công trình tại Việt Nam," đại diện BM Windows chia sẻ tại sự kiện.

Được biết, BM Windows là doanh nghiệp Việt duy nhất góp mặt tại sự kiện năm nay ở London. Theo đại diện công ty, việc tham dự Zak London là bước tiến quan trọng về chuyên môn – nơi kỹ nghệ façade Việt có cơ hội hòa vào dòng chảy tri thức toàn cầu, với tinh thần cầu thị và đam mê học thuật. Trước đó, BM Windows cũng từng ghi dấu ấn khi góp tiếng nói chuyên môn tại các sự kiện façade quốc tế ở New York, Toronto hay Sydney…

Chị Huỳnh Nhật Minh Châu - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của BM Windows đại diện nhận giải Vitruvian Honors & Awards 2025 tại New York

Tháng 9 vừa qua, BM Windows đã được vinh danh với giải thưởng Vitruvian Honors & Awards 2025 tại New York – giải thưởng toàn cầu uy tín về façade do Viện Façade Tectonics (Mỹ) tổ chức.

Được biết đến là một trong những thành viên của hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, BM Windows vừa đầu tư mở rộng sản xuất, liên tục chạy đua cùng loạt dự án trong và ngoài nước.

Hình phối cảnh nhà máy BM Windows Châu Đức

Tháng 10 vừa qua, BM Windows gây tiếng vang khi khởi công nhà máy 100.000 m2 tại Châu Đức. Đây được xem là nhà máy quy mô lớn nhất trong hệ thống của BM Windows, với diện tích gấp ba lần so với các nhà máy hiện hữu, được trang bị dây chuyền tự động hóa hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Động thái mở rộng năng lực sản xuất được BM Windows thực hiện trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang hồi phục. BM Windows liên tục triển khai hàng loạt các dự án lớn trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp này gắn liền với các công trình biểu tượng như One Bloor West (The One Toronto) – tòa nhà "super tall building" đầu tiên tại Canada; 55 Pitt Street Sydney – dự án văn phòng quy mô lớn gần Nhà hát Opera Sydney; hay các dự án tại Mỹ như khách sạn Marriott Courtyard, biệt thự nghỉ dưỡng Turtle Bay tại Hawaii; Taipei Twins Đài Loan…

Phối cảnh dự án 55 Pitt, Sydney

Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp này đang tham gia vào hàng loạt các dự án trọng điểm như Sân bay quốc tế Long Thành, The Marc 88, Parc Hà Nội, OSI Tower, K8HH1&2, Lumi Hanoi, Lotus HCM, Times Square Đà Nẵng…