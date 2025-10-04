Bộ Công Thương sẽ tham vấn công khai vụ việc chống bán phá giá ván sợi gỗ

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi gỗ xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc (mã vụ việc: AD21).

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 14 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm ván sợi gỗ xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc(vụ việc AD21).

Thời gian từ 9h00 – 12h00 thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2025 (giờ Hà Nội). Địa điểm dự kiến tại tầng 2 nhà B, trụ sở 54 Hai Bà Trưng – phường Cửa Nam – Hà Nội. Hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngôn ngữ tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025 (giờ Hà Nội). Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025 (nếu có). Bản đăng ký tham gia theo mẫu (đính kèm) và nội dung tham vấn (nếu có) phải được nộp qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến của Cơ quan điều tra trong thời hạn quy định tại Thông báo này. Cơ quan điều tra chỉ xem xét các Bản đăng ký tham gia buổi tham vấn công khai được tiếp nhận đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025 (theo giờ Hà Nội).

Ngoài ra, sau khi hoàn thành nộp các tài liệu qua TRAV ONLINE, công ty có thể gửi bản đăng ký và nội dung tham vấn (nếu có) bằng văn bản hoặc thư điện tử trong thời hạn quy định tại thông báo này.