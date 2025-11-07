Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời thắc mắc về hợp thửa đất

07-11-2025 - 15:56 PM | Bất động sản

Trả lời thắc mắc người dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc hợp thửa đất chỉ được thực hiện khi các thửa thống nhất về mục đích và thời hạn sử dụng, trường hợp thời hạn khác nhau phải làm thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời thắc mắc về hợp thửa đất- Ảnh 1.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thành Nhiệm (Lâm Đồng) hiện gia đình ông đang gặp vướng mắc trong việc hợp các thửa đất liền kề có thời hạn sử dụng đất khác nhau. Thửa số 10, tờ bản đồ số 5, thời hạn sử dụng đất đến ngày 1/7/2058, mục đích sử dụng đất: CLN; thửa số 11, tờ bản đồ số 5, thời hạn sử dụng đất đến ngày 1/7/2064, mục đích sử dụng đất: CLN. Do đó, ông Nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để gia đình ông được thực hiện hợp thửa.

Đối với thắc mắc nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời .

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, về nguyên tắc, Điều 220 Luật Đất đai đã quy định về điều kiện và các nguyên tắc hợp thửa đất. Theo đó, tại điểm b khoản 3 quy định:

“b) Trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đối với trường hợp điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư được quy định tại Mục III Phần VII Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Đối với trường hợp điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, theo nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người dân sẽ phải làm việc với chính quyền địa phương cụ thể để được giải quyết.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khác, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, nghiên cứu tham mưu ban hành. Đây có thể tiếp tục là nút thắt đối với người dân khi có nhu cầu thực hiện việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khác để đảm bảo việc các thửa đất hợp thửa có cùng thời gian và mục đích sử dụng.

Theo Lê Sáng

Nhịp sống thị trường

