Tin vui cho hàng nghìn người dân tại Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại Đa giác 3, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, thuộc nhóm B theo Luật Đầu tư công 2024, với tổng diện tích sử dụng đất gần 3 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng chiếm hơn 1,7 ha. Khu đất có địa hình trũng thấp, phần lớn là ao hồ cũ, hiện trạng còn nhiều cây bụi, cỏ dại và một số điểm có tập kết vật liệu thừa từ san nền, phá dỡ công trình.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án sẽ gồm 3 tòa chung cư cao 30 tầng, có 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, với chiều cao công trình tối đa 110m. Cơ cấu sản phẩm gồm gần 2.600 căn hộ, trong đó 2.035 căn là nhà ở xã hội (tại tòa A và B) và 542 căn là nhà ở thương mại (tại tòa T), phục vụ nhu cầu bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 5.000 người, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng xã hội khu vực Bãi Cháy.

Trước đó, Quảng Ninh đã giao chủ đầu tư triển khai thêm 3 dự án nhà ở xã hội tại các quỹ đất 20% thuộc khu đô thị.

Tại phường Cao Xanh, liên danh CTCP Đầu tư Thương mại Mỹ Quyên và CTCP Đầu tư Tài chính Toàn Cầu được giao thực hiện dự án nhà ở xã hội ô đất AOM-72, gồm gần 1.800 căn (1.750 căn NOXH, 39 căn liền kề), cao 25 tầng, tổng vốn 2.266 tỷ đồng, dự kiến vận hành quý IV/2028.

Cũng tại đây, liên danh CTCP Bất động sản Gland và CTCP Đầu tư Tài chính Toàn Cầu làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, quy mô 2 tòa chung cư 10 tầng, 300 căn hộ, vốn 592 tỷ đồng, hoàn thành quý IV/2027.

Ngoài ra, tại phường Hà Tu, tỉnh chấp thuận dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ ven biển Hạ Long – Cẩm Phả do CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hải Phát làm chủ đầu tư. Dự án có 4 tòa chung cư cao 18 tầng, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.760 người.



