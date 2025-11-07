Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của CEO Group được giao đất đợt 1

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 5438/QĐ-UBND về việc giao 170.912,1 m² đất (đợt 1) tại xã Quang Minh cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế để thực hiện Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.

Theo xác nhận của UBND xã Quang Minh tại Văn bản số 184/UBND-KT ngày 01/8/2025, diện tích đất nêu trên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trong tổng số 170.912,1 m² đất bao gồm: 61.110,9 m² đất ở bao gồm 26 lô liền kề và các ô biệt thự BT01, cùng hai lô đất hỗn hợp CT01 và CT02; 15.910,9 m² đất để xây dựng nhà ở xã hội (các ô đất NOXH02, NOXH03, NOXH04).

Đối với 2 phần diện tích nêu trên được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng cho chủ đầu tư kéo dài đến ngày 18/7/2058. Đối với người mua nhà, quyền sử dụng đất được công nhận lâu dài, ổn định theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, còn có 93.890,3 m² đất cây xanh, giao thông. Công ty TNHH C.E.O Quốc tế có trách nhiệm đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch được duyệt, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Đáng chú ý, dự án được giao đất theo phương thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là hình thức áp dụng đối với dự án đã được phê duyệt từ trước, nay được tiếp tục triển khai sau thời gian dài chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH C.E.O Quốc tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiếp nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ cũng như tại hiện trường. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Đặc biệt, chủ đầu tư không được chuyển nhượng hoặc thay đổi đơn vị thực hiện dự án nếu chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP. Hà Nội.

Phối cảnh dự án Khu đô thị CEOHomes Hana Garden. Ảnh: CEO Group

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh có tổng mức đầu tư gần 2.282 tỷ đồng; được thi công xây dựng tại xã Mê Linh, xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội (nay là xã Quang Minh, Hà Nội).

Công ty TNHH C.E.O Quốc tế là công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO, sàn HNX) sở hữu 100% vốn.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23/10 vừa qua, CEO Group vừa thông qua chủ trương vay vốn gần 1.287 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Thanh Xuân.

Mục đích vay nhằm thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế), bao gồm cả lãi vay trong thời gian thi công được tính trong TMĐT dự án, hạng mục HTKT và khu nhà ở liền kề, biệt thự.

Khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CEO Quốc tế hình thành từ vốn vay tại BIDV- chi nhánh Thanh Xuân.

CEO Group cam kết duy trì tối thiểu 65% vốn góp tại CEO Quốc tế trong suốt thời gian vay vốn. Trong trường hợp Tập đoàn thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 65%, giao dịch chuyển nhượng này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đồng thời điều kiện gồm dự án đã bán hàng và CEO Quốc tế đã tham gia đủ vốn chủ sở hữu vào dự án, đồng thời có sự chấp thuận bằng văn bản của ngân hàng.



