Tập đoàn CMC đề xuất làm Khu đô thị khoa học công nghệ lên tới 200ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng tại Cần Giờ
Tại buổi làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP.HCM, Tập đoàn CMC đã đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo quy mô 100-200ha, tổng vốn dự kiến 10.000-20.000 tỷ đồng tại Cần Giờ.
Theo đó, dự án hướng tới hình thành khu công nghệ thông tin tập trung gồm các phân khu R&D, trung tâm dữ liệu, khu phát triển công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain,…), khu đào tạo, văn phòng, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ.
Hiện CMC đang đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp tại Cần Giờ để hoàn tất thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết, đợt khảo sát lần này được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị khoa học công nghệ chủ lực, qua đó thành phố có thêm cơ sở cập nhật vào báo cáo của Ban Chỉ đạo về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời xác định các hướng hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.
Đoàn công tác cũng ghi nhận các kiến nghị của Tập đoàn CMC, dự kiến sẽ đề xuất UBND TP.HCM có báo cáo chi tiết để đưa vào kế hoạch trình Ban Chỉ đạo thành phố.
