Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố ruột bé Xuân Mai tại Mỹ: "Tôi đang thất nghiệp"

26-12-2025 - 10:53 AM | Lifestyle

"Bây giờ Mai Thiên Vân giàu rồi, tôi thì vẫn còn nghèo lắm nhưng vẫn vui" – bố ruột bé Xuân Mai nói.

Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân tới nhà danh hài Thúy Nga chơi thì bất ngờ gặp ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột bé Xuân Mai cũng đang ở đó.

Cả hai tỏ ra vô cùng vui mừng vì đã rất lâu mới gặp lại nhau. Tuấn Cảnh vừa thấy Mai Thiên Vân đã hỏi mua tour du lịch vì biết nữ ca sĩ hiện quản lý một công ty du lịch: "Phải có duyên lắm mới gặp được Mai Thiên Vân. Hôm nào cho tôi book một chuyến đi du lịch với vợ tôi. Tôi đang thất nghiệp, rảnh quá nên muốn đi chơi".

Bố ruột bé Xuân Mai tại Mỹ: "Tôi đang thất nghiệp"- Ảnh 1.

Tuấn Cảnh và Mai Thiên Vân

Mai Thiên Vân tiết lộ: "Tại anh Tuấn Cảnh giàu quá không chịu đi bán phở thôi, chứ làm gì có chuyện thất nghiệp. Anh Tuấn Cảnh ga lăng lắm. Ngày xưa hai anh em tôi hay đi diễn, thu băng với nhau. Thời điểm đó là năm 2003, tôi vẫn ở Việt Nam và chưa nổi tiếng, phải hơn 20 năm rồi.

Anh Tuấn Cảnh vừa là ca sĩ vừa là đầu bếp, nấu ăn rất giỏi nên mở được nhà hàng. Anh ấy ăn nói cũng giỏi, hài hước, là hài sĩ.

Mãi sau này tôi qua Mỹ mới gặp lại anh Tuấn Cảnh lúc qua tiệm phở của anh ấy ăn, tôi mừng lắm khi gặp lại người từng giúp đỡ mình".

Ca sĩ Tuấn Cảnh tiết lộ thêm: "Hồi đó chúng tôi hay đi hát ở sân khấu Trống Đồng, 126, vui lắm! Tôi còn nhớ một lần cùng Mai Thiên Vân đi hát về được em vợ nấu canh cua cho ăn nhưng để nguyên cả vỏ cả xác con cua trong canh.

Bố ruột bé Xuân Mai tại Mỹ: "Tôi đang thất nghiệp"- Ảnh 2.

Hồi đó chúng tôi nghèo nhưng vui. Chúng tôi còn chạy xe máy Honda chở nhau đi hát. Bây giờ Mai Thiên Vân giàu rồi, tôi thì vẫn còn nghèo lắm nhưng vẫn vui. Mai Thiên Vân là vừa vui vừa giàu".

Mai Thiên Vân nghe vậy liền ngăn Tuấn Cảnh lại, sợ bị tiết lộ sự giàu có. Cô nói: "Anh Tuấn Cảnh làm ông chủ tiệm phở, chẳng qua anh mệt quá không làm nữa thôi".

Tuấn Cảnh nói: "Thực ra tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm tới 80, 90 tuổi chứ không nghỉ, chỉ là đang tạm nghỉ ngơi".

Mai Thiên Vân từng có xuất thân nghèo khó, một thân một mình từ quê miền Tây lên Sài Gòn vừa làm vừa học, đi hát cho các hội đoàn. Sau khi sang Mỹ định cư, cô được lăng xê và trở thành giọng ca Bolero nổi danh bậc nhất hiện nay. Được biết, Mai Thiên Vân hiện đang là nữ ca sĩ Bolero đắt show nhất hải ngoại, kín show mỗi tuần.

Bên cạnh đó, cô còn mở công ty du lịch riêng và tự dẫn tour du lịch, làm ăn khá phát đạt. Danh hài Hoài Tâm từng tiết lộ: "Bao nhiêu người mở ra làm du lịch chết hết, chỉ có Quang Lê và Mai Thiên Vân ăn nên làm ra".

'Thần đồng âm nhạc' nổi không kém Xuân Mai từng đi bưng phở, bán trà sữa ở Mỹ

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua chung cư 1 tỷ rưỡi, 5 năm lãi gấp 3: Vợ chồng Hà Nội tiết lộ “không ăn hàng, quần áo chủ yếu mua đồ cũ”

Mua chung cư 1 tỷ rưỡi, 5 năm lãi gấp 3: Vợ chồng Hà Nội tiết lộ “không ăn hàng, quần áo chủ yếu mua đồ cũ” Nổi bật

Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh

Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh Nổi bật

6 dấu hiệu nhà hợp long mạch, ở càng lâu càng "được lộc"

6 dấu hiệu nhà hợp long mạch, ở càng lâu càng "được lộc"

10:40 , 26/12/2025
Sau tuổi 45 đừng bổ sung bừa bãi, ăn 3 món chứa progesterone tự nhiên này giúp da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào

Sau tuổi 45 đừng bổ sung bừa bãi, ăn 3 món chứa progesterone tự nhiên này giúp da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào

10:38 , 26/12/2025
42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp

10:16 , 26/12/2025
8.000 cuộc gặp gỡ trong hai ngày: Điều gì đang dịch chuyển ngành du lịch công vụ?

8.000 cuộc gặp gỡ trong hai ngày: Điều gì đang dịch chuyển ngành du lịch công vụ?

10:08 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên