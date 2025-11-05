Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá năng lực Tập đoàn Hàn Quốc vừa thoái hết vốn khỏi Masan, Vingroup

Theo Báo Xây dựng, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về kết quả đánh giá năng lực của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) – một trong những tập đoàn đang đề xuất triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao tại Việt Nam.



Hỗ trợ triển khai dự án năng lượng và công nghệ cao



Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đang đóng vai trò đầu mối của Tổ công tác hỗ trợ các dự án của SK tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An, để hướng dẫn, nghiên cứu và xem xét đề xuất đầu tư.



“Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn các thủ tục chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để SK triển khai các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới,” báo cáo nêu rõ.



SK Group – Tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc



Theo đánh giá của Bộ Tài chính, SK là tập đoàn đa ngành lớn thứ hai Hàn Quốc, nằm trong top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt 270 tỷ USD (năm 2024). Hiện tập đoàn sở hữu 579 công ty con và chi nhánh trên toàn cầu, ghi nhận doanh thu 150 tỷ USD trong năm vừa qua.



Các lĩnh vực hoạt động chính của SK được định hình trên bốn trụ cột chiến lược: năng lượng xanh, bán dẫn – vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.



Trong đó, năng lượng xanh là mũi nhọn chủ lực, đại diện bởi SK Innovation – công ty năng lượng tư nhân lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với tổng tài sản 75 tỷ USD. Sau khi sáp nhập với SK E&S vào tháng 11/2024, SK Innovation mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng – hóa dầu, LNG, phát điện, pin và năng lượng tái tạo.

Hiện SK là nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, vận hành các nhà máy điện tổng công suất gần 5 GW, duy trì lợi nhuận ổn định khoảng 715 triệu USD/năm trong ba năm liên tiếp.

Đáng chú ý, tập đoàn đã xây dựng chuỗi giá trị LNG khép kín, tự nhập khẩu hơn 5 triệu tấn LNG/năm, qua đó đảm bảo lợi thế cạnh tranh về chi phí và nguồn cung.

Các hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Từ khi hiện diện tại Việt Nam, SK Group đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD, chủ yếu dưới hình thức góp vốn và mua cổ phần tại các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Petrolimex, PV OIL, Imexpharm.... Tuy nhiên, sau nhiều năm điều chỉnh chiến lược, tập đoàn này đã lần lượt thoái vốn, hiện tổng giá trị đầu tư còn khoảng 650 triệu USD.

Năm 2018, SK chi khoảng 11.000 tỷ đồng để sở hữu 9,5% cổ phần Masan Group, trở thành cổ đông chiến lược. Theo thỏa thuận, SK có quyền chọn bán lại số cổ phần này cho Masan vào năm 2024. Đến tháng 9/2024, hai bên thống nhất gia hạn thời gian quyền chọn bán thêm tối đa 5 năm, đồng thời đại diện của SK Investment Vina I rút khỏi HĐQT Masan.



Đến tháng 10/2025, SK Invest VINA II Pte. Ltd – công ty con của SK Group – bán ra 42,6 triệu cổ phiếu MSN, trị giá khoảng 127 triệu USD, hoàn tất thanh toán vào 20/10/2025. Sau thương vụ này, SK Group gần như rút toàn bộ vốn khỏi Masan, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu. Động thái này được xem là bước ngoặt khép lại hơn 7 năm hợp tác giữa hai tập đoàn Hàn – Việt.



Tương tự, năm 2019, SK và Vingroup ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó SK đầu tư 23.300 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) để mua cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, đến ngày 5/8/2025, SK đã bán toàn bộ số cổ phần này.



Ngoài ra, SK cũng rút khỏi Imexpharm, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn cho một doanh nghiệp Trung Quốc, khép lại giai đoạn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.