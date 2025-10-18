Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD

Theo The Korea Economic Daily, nguồn tin thân cận cho biết, SK Earthon Co., công ty thăm dò dầu khí thuộc SK Innovation Co., đang rao bán cổ phần của mình tại 3 lô dầu ở Việt Nam, ước tính trị giá 200 tỷ won (140 triệu USD), nhằm củng cố tình hình tài chính.

SK Earthon đã phát triển danh mục đầu tư gồm 4 lô dầu khí tại Việt Nam kể từ năm 1998, cùng với Murphy Oil Corp và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP).

SK Earthon nắm giữ 25% cổ phần trong bốn lô thăm dò và phát triển dầu khí này, bao gồm cả lô chủ lực đang khai thác là Lô 15-1. Murphy Oil sở hữu 40% cổ phần trong các lô, trong khi PVEP nắm giữ 35% còn lại.

Lô 15-1 không nằm trong danh mục rao bán, do SC Securities Co. quản lý.

Tính đến cuối năm 2023, mỏ 15-1 đã sản xuất hơn 400 triệu thùng dầu, trở thành mỏ có sản lượng tích lũy lớn thứ hai tại Việt Nam.

Lô 15-2/17 đang trong giai đoạn thăm dò, được cho là chứa hơn 170 triệu thùng dầu có thể thu hồi, tương đương khoảng 18% mức tiêu thụ dầu mỏ hàng năm của Hàn Quốc.

Các quan chức ngành dầu khí cho biết SK Earthon đang tìm cách tận dụng các tài sản mỏ dầu để phòng ngừa rủi ro trong phát triển tài nguyên, lĩnh vực thường đòi hỏi hàng trăm triệu USD đầu tư và mất hơn một thập kỷ để đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng việc thoái vốn của SK có thể không diễn ra suôn sẻ.

Một quan chức ngành dầu khí Hàn Quốc cho biết: “Có thể ước tính sơ bộ giá trị định giá cho các lô dầu đang sản xuất bằng cách nhân sản lượng dự kiến trong 25 năm tới với dự báo giá dầu thô toàn cầu. Nhưng với các lô vẫn đang trong giai đoạn phát triển hoặc thăm dò thì lại là chuyện khác. Chi phí đầu tư cao và rủi ro cố hữu khiến việc định giá trở nên phức tạp hơn rất nhiều.”

Ông nói thêm rằng việc thoái vốn của SK Earthon cũng sẽ cần có sự đồng ý của các đối tác liên doanh, một yếu tố có thể làm phức tạp quá trình đàm phán.