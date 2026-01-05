Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán 2026

Sáng 5/1, tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là năm mở đầu một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, mà còn là năm mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước, hướng đến mục tiêu giàu mạnh và thịnh vượng. Vì vậy, buổi lễ không chỉ mang tính nghi thức mở cửa thị trường, mà còn thể hiện quyết tâm của thị trường chứng khoán trong việc đồng hành cùng quá trình phát triển chung.

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, kinh tế thế giới năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động từ những yếu tố bất lợi bên ngoài; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô vẫn giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP ước đạt hơn 8%, đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 tiếp tục hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index liên tục lập đỉnh mới; đến đầu tháng 12 đã tăng gần 38% so với cuối năm trước. Thanh khoản duy trì mức cao, giá trị giao dịch bình quân hơn 29.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng trên 40% so với năm trước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 35%, số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt 11,6 triệu, sớm đạt mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX), cùng với kết quả FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, đã góp phần tạo động lực cho thị trường phát triển tích cực trong năm 2025. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thị trường chứng khoán 2026

Bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phục hồi nhờ giải ngân đầu tư công, dòng vốn FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, cải cách thể chế, chuyển đổi số và phát triển xanh được đẩy mạnh. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt nhiều rủi ro khi bối cảnh thế giới tiềm ẩn bất ổn. Do đó, ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ, chủ động và linh hoạt hơn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thị trường.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để thị trường phát triển ổn định, bền vững, tận dụng cơ hội từ việc nâng hạng. Tiếp theo, triển khai các giải pháp đã phê duyệt trong Đề án nâng hạng thị trường. Muốn chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế, tăng độ mở thị trường và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh đó, ngành chứng khoán sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát thị trường. Song song, cần phát triển đa dạng sản phẩm: trái phiếu, phái sinh, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ lưu ký, công cụ tài chính xanh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu - Ảnh: VGP/HT

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư được đặt lên hàng đầu, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được siết chặt hơn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao kỷ cương thị trường. Cuối cùng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng nhà đầu tư đến chiến lược dài hạn, đầu tư minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Hướng tới thị trường chứng khoán vận hành an toàn và bền vững

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp là minh chứng cho nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý. Bước sang năm 2026, mục tiêu quan trọng không chỉ là tăng trưởng, mà còn là xây dựng thị trường vận hành minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao.

UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, duy trì tiêu chí nâng hạng, hiện đại hóa hạ tầng CNTT dựa trên hệ thống KRX, đồng thời triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

Cơ quan quản lý cũng định hướng tổ chức, vận hành các thị trường mới như thị trường các-bon, thị trường tài sản mã hóa và thị trường dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Song song, công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực tổ chức trung gian.

Một trong những trọng tâm khác là tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững; khuyến khích nhà đầu tư tổ chức, dài hạn; đa dạng hóa sản phẩm; thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, hỗ trợ doanh nghiệp FDI lên sàn; xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu cho dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông theo mô hình PPP.