Bỏ túi công thức “6 không” giúp dạ dày yên cho dân văn phòng





Khi dạ dày bị "ngược đãi"

Giờ nghỉ trưa ít ỏi, áp lực deadline, những cuộc họp và những lần tiếp khách đột xuất đã vô tình ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen ăn uống của dân văn phòng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là sự kết hợp của thói quen sinh hoạt và yếu tố tâm lý đang tạo nên một bộ ba "kẻ thù thầm lặng" cùng nhau bào mòn dạ dày của bạn mỗi ngày.

Dưới đây là ba yếu tố chính trực tiếp gây tổn thương hệ tiêu hóa dân công sở:

Căng thẳng mãn tính (Stress): Stress kéo dài kích hoạt hệ thống thần kinh, làm dạ dày tăng tiết axit liên tục. Axit dư thừa này không có thức ăn để trung hòa sẽ quay lại bào mòn niêm mạc, gây viêm loét.

Ăn uống thất thường: Bỏ bữa, ăn vội, ăn quá no đều làm rối loạn chu kỳ tiết axit tự nhiên của dạ dày của bạn.

Lạm dụng chất kích thích: Cà phê đậm, nước tăng lực để đối phó với cơn buồn ngủ, rượu bia để giải tỏa căng thẳng là những chất kích thích trực tiếp làm niêm mạc dạ dày bị xung huyết và tổn thương.

"Công thức 6 không" giữ dạ dày yên lành cả ngày dài

Công thức này không chỉ tốt cho dạ dày mà còn tốt cho cả sức khỏe nói chung của bạn.

Không ăn vội: Đừng biến bữa trưa thành cuộc đua tốc độ. Ăn quá nhanh đồng nghĩa với việc bạn nhai không kỹ, khiến dạ dày phải làm việc quá sức để nghiền nát thức ăn.

Mẹo áp dụng: Dành tối thiểu 20 phút cho bữa ăn. Đặt điện thoại xuống và tập trung thưởng thức.

Không ăn đồ chiên xào và quá cay thường xuyên: Đồ ăn nhiều dầu mỡ (chiên, rán, fastfood) cần thời gian tiêu hóa rất lâu, tạo điều kiện cho axit tiết ra nhiều hơn. Đồ ăn quá cay sẽ trực tiếp kích thích và làm tổn thương niêm mạc, đặc biệt với người đã có bệnh nền dạ dày.

Mẹo áp dụng: Khi ăn ngoài, ưu tiên các món hấp, luộc, hoặc canh ít gia vị. Hạn chế tối đa bún trộn, gỏi, hoặc các món xào nhiều dầu mỡ.

Không uống rượu bia và đồ uống có ga lúc đói: Rượu bia làm niêm mạc bị xung huyết. Đồ uống có gas gây căng chướng dạ dày, dễ dẫn đến trào ngược axit.

Mẹo áp dụng: Thay thế bằng nước lọc, nước ép rau củ quả tươi. Nếu phải dự tiệc, hãy ăn nhẹ lót dạ bằng bánh mì, cháo hoặc súp trước khi uống.

Không bỏ bữa: Việc bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa làm rối loạn chu kỳ tiết axit. Dạ dày luôn tiết axit vào những giờ nhất định; khi không có thức ăn, axit sẽ quay lại bào mòn chính niêm mạc.

Mẹo áp dụng: Nếu không có thời gian, hãy mang theo một bữa sáng đơn giản, dễ tiêu hóa như yến mạch, chuối, hoặc một ly sữa ấm.

Không ăn quá muộn hay đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe: Tránh các món ăn vặt chứa nhiều đường, chất béo chuyển hóa (snack, bánh ngọt công nghiệp). Đặc biệt, ăn đêm rồi đi ngủ ngay sẽ khiến dịch vị dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây ợ nóng, ợ chua.

Mẹo áp dụng: Thay thế bằng đồ ăn nhẹ thân thiện với dạ dày như hạt óc chó, sữa chua không đường, hoặc các loại trái cây ít chua (táo, chuối). Cố gắng không ăn bất cứ thứ gì trong ít nhất 3 giờ trước khi ngủ.

Không quên mang theo giải pháp giúp dạ dày luôn yên: Việc thay đổi lối sống cần thời gian, và không phải lúc nào bạn cũng tránh được những cơn đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, trào ngược…. Trong những trường hợp này, một giải pháp tiện lợi, giúp giảm nhanh và bảo vệ dạ dày là vô cùng cần thiết.

Thuốc dạ dày chữ Y Yumangel là một lựa chọn đáng tin cậy. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường hơn 17 năm và là thành quả đáng tự hào của tập đoàn dược phẩm Yuhan (Hàn Quốc)..

Sản phẩm giúp trung hòa axit dạ dày nhanh chóng nhờ thành phần chính là Almagate. Giúp làm dịu ngay các triệu chứng khó chịu như đau rát, ợ chua, trào ngược, giúp bạn nhanh chóng ổn định và quay lại làm việc. Thiết kế dạng gói tiện lợi giúp bạn dễ dàng mang theo và sử dụng ngay tại văn phòng.

Yumangel hiện có mặt tại hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc. Phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

Đừng để những áp lực và thói quen thiếu khoa học trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu áp dụng "Công thức 6 Không" ngay hôm nay. Bằng cách điều chỉnh lối sống, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi thử thách công việc với một "chiếc dạ dày" khỏe mạnh.

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

* Nhà sản xuất: Yuhan Corporation

* Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Đại Bắc