Bộ Xây dựng yêu cầu Vingroup, VEFAC khẩn trương triển khai thực hiện những việc sau tại công trình top 10 thế giới

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, cơn bão số 5 có diễn biến phức tạp và nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội – nơi chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và công trình, duy trì chất lượng, mỹ quan và tiến độ của sự kiện chính trị quan trọng này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng vừa có văn bản gửi Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho sự kiện.

Cụ thể, trước khi bão đổ bộ, khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố, neo buộc toàn bộ các hạng mục công trình tạm (khung kết cấu, mái che, pano, bảng biển, hệ thống chiếu sáng, điện nước, thiết bị treo…) nhằm bảo đảm ổn định, an toàn. Chủ động tháo dỡ ngay các hạng mục, cấu kiện có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện các yếu tố bất thường. Chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống thiên tai, bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Triển lãm và chính quyền địa phương.

Trong thời gian bão diễn ra, toàn bộ hoạt động thi công, lắp dựng sẽ phải dừng lại. Các đơn vị phải nghiêm cấm người lao động và cán bộ kỹ thuật ở lại trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ, phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó.

Sau khi bão tan, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình tạm theo hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt; chỉ cho phép tiếp tục thi công, lắp dựng hoặc đưa vào sử dụng các thiết bị, công trình sau khi đã khắc phục xong các hư hỏng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về kết cấu, điện, chiếu sáng và mỹ quan.

Cục Giám định cũng yêu cầu Vingroup và VEFAC nhanh chóng thông báo tới các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công liên quan để triển khai thực hiện. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và thành công của sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng này.