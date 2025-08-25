Hoang mang tuổi 30: Cầm trong tay 3 tỷ vẫn khó mua nổi nhà ở Hà Nội khi giá chung cư ngoại thành đã lên mức 60-80 triệu đồng/m2

Ở tuổi 30, chị Minh Anh (quê Thái Bình, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đã tích lũy được 3 tỷ đồng sau gần 10 năm đi làm. Với số vốn này, chị tin rằng mình có thể mua một căn hộ hai phòng ngủ ở ngoại thành để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế tìm hiểu thị trường khiến chị "sốc nặng".

Ngay cả tại những khu vực từng được coi là dễ tiếp cận nhất như Hà Đông, Hoàng Mai hay Gia Lâm, giá bán căn hộ mới hiện đã dao động trong khoảng 60–80 triệu đồng mỗi m2. Với ngân sách 3 tỷ đồng, lựa chọn của chị Minh Anh chỉ dừng lại ở những căn hộ nhỏ khoảng 45–55m2, trong khi một căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi hiện có giá từ 4–5 tỷ đồng.

"Cứ nghĩ có 3 tỷ thì mua nhà vùng ven là trong tầm tay. Nhưng đi xem mới thấy giá đã vượt xa khả năng. Cầm 3 tỷ mà vẫn không chọn nổi một căn hộ như mong muốn, tôi thực sự hoang mang", chị Minh Anh chia sẻ.

Theo báo cáo thị trường quý II/2025 của Savills, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã lập đỉnh mới, đạt trung bình 91 triệu đồng mỗi m2, tăng 16% so với quý I/2025.

Đáng chú ý, nhiều dự án mở bán trong giai đoạn này có mức giá vượt ngưỡng 100 triệu đồng mỗi m2, thậm chí chạm mốc 300 triệu đồng ở một số vị trí đắc địa.

Dù nguồn cung sơ cấp trong quý đạt hơn 6.800 căn, gấp đôi so với quý trước, nhưng phần lớn tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Điều này khiến khoảng trống nhà ở vừa túi tiền ngày càng lớn. Người mua ở thực với khả năng chi trả 2–3 tỷ đồng gần như không còn nhiều lựa chọn, ngay cả ở các khu vực ngoại thành.

Trên thực tế, các dự án mới ra hàng trong năm 2025 không những không hạ nhiệt mà còn liên tục đẩy mặt bằng giá lên những mức chưa từng có. Chẳng hạn, dự án Sun Feliza tại Cầu Giấy đang chào bán từ 140–200 triệu đồng mỗi m2; The Matrix Premium ở Mễ Trì có giá 130–150 triệu đồng mỗi m2; Noble Crystal tại Tây Hồ ghi nhận mức giá cao nhất thị trường, từ 188–330 triệu đồng mỗi m2. Một số dự án khác như The Nelson Private Residences (Ba Đình) hay Endless Skyline West Lake cũng đang giao dịch quanh ngưỡng 135–180 triệu đồng mỗi m2.

Đáng chú ý, các khu vực như Đông Anh và Gia Lâm, nơi được xem là vùng ven cũng đang ghi nhận một số dự án có giá bán 60-120 triệu đồng/m2.

Trong khi giá nhà tăng vọt, thu nhập bình quân của người lao động chỉ tăng khoảng 5–7% mỗi năm. Khoảng cách này ngày càng nới rộng khiến thế hệ trẻ như chị Minh Anh rơi vào thế bế tắc: có vài tỷ đồng nhưng vẫn không thể sở hữu một căn hộ đúng nhu cầu.

Nhiều người trẻ buộc phải cân nhắc các giải pháp tạm thời như mua căn hộ diện tích nhỏ 45–55m2, chuyển ra xa trung tâm để tìm dự án có giá thấp hơn, hoặc tiếp tục thuê nhà và chờ đợi.

Theo Savills, từ năm 2026, khi nhiều dự án ở phân khúc trung cấp và nhà ở xã hội được triển khai, thị trường có thể đón nhận nguồn cung phù hợp hơn với nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, sự điều chỉnh về giá khó có thể diễn ra ngay trong ngắn hạn.

Câu chuyện của chị Minh Anh chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh chung cư Hà Nội hiện nay. Ở tuổi 30, cầm trong tay 3 tỷ đồng – một con số không hề nhỏ – nhưng để mua được căn hộ hai phòng ngủ tại thủ đô đã trở thành điều xa vời. Giấc mơ an cư vốn là đích đến quan trọng của thế hệ trẻ, nay đang biến thành một bài toán nan giải.