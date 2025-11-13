Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bóc profile cô gái biến mỹ nhân đẹp nhất thế giới thành nha hoàn trong phút mốt

13-11-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Nàng hotgirl này khiến "Gương mặt đẹp nhất thế giới" phải bối rối ra mặt.

Mới đây, Ông Thanh Nhã - nàng hotgirl nổi lên từ show thực tế Tín Hiệu Con Tim 7 đã phải nhận mưa gạch đá từ công chúng vì thái độ bất lịch sự với Chu Châu - nữ diễn viên từng giành ngôi đầu trong bảng xếp hạng "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Cụ thể, Ông Thanh Nhã được một nhãn hiệu mời làm MC để phỏng vấn Chu Châu trên sóng livestream. Thế nhưng, khi được đàn chị ra tận cửa chào đón, Ông Thanh Nhã chẳng thèm để ý đến ai, nhanh chóng sải bước tiến vào gian phòng và chiếm vị trí trên ghế sofa.

Hành động của nàng hotgirl khiến Chu Châu vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn về phía cư dân mạng, họ cho rằng Ông Thanh Nhã có thái độ coi thường đàn chị, tự coi bản thân như đại tiểu thư, biến Chu Châu thành nha hoàn đến mở cửa, phục vụ cho mình chỉ trong phút mốt.

Bóc profile cô gái biến mỹ nhân đẹp nhất thế giới thành nha hoàn trong phút mốt- Ảnh 1.

Biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng của Chu Châu khi thấy thái độ "đại tiểu thư" của Ông Thanh Nhã.

Trong quá trình phỏng vấn, Ông Thanh Nhã liên tục mắc lỗi, nói năng lắp bắp, lộ rõ vẻ không tập trung, thậm chí còn đột nhiên bật cười và không nhớ tên nhãn hiệu, khiến nhân viên công tác phải vội vã ra "chữa cháy".

Trái ngược với Ông Thanh Nhã, Chu Châu được công chúng khen ngợi hết lời vì cách xư xử cực khéo. Dù không mấy hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp của MC, cô vẫn luôn giữ nụ cười lịch thiệp và còn chủ động "tiếp mạch" câu chuyện khi Ông Thanh Nhã đang rối như gà mắc tóc.

Bóc profile cô gái biến mỹ nhân đẹp nhất thế giới thành nha hoàn trong phút mốt- Ảnh 2.

Trước sóng gió dư luận, Ông Thanh Nhã tuyên bố cô quá hồi hộp, quá vui vẻ khi lần đầu được gặp Chu Châu nên mới dẫn đến sai lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã đem lại rắc rối cho người đẹp họ Chu.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận, nhất là khi có nguồn tin cho biết, Ông Thanh Nhã sở dĩ nhận được công việc MC là nhờ "đi cửa sau". Vốn dĩ, công việc phỏng vấn Chu Châu đã được giao cho một MC chuyên nghiệp đảm nhiệm nhưng lại bị thay đổi ngay trước giờ G. Kết quả, cô nàng hotgirl chẳng cần phải tham gia tuyển chọn mà chỉ dựa vào mối quan hệ đã nẫng tay trên "job ngon" với cát-xê 200.000 NDT (738,6 triệu đồng). Dù thông tin này chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng vẫn khiến dân tình mất thiện cảm với mỹ nhân Tín Hiệu Con Tim 7.

Bóc profile cô gái biến mỹ nhân đẹp nhất thế giới thành nha hoàn trong phút mốt- Ảnh 3.

Ông Thanh Nhã lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm.

Ông Thanh Nhã tốt nghiệp đại học Goldsmiths London (nước Anh) và nắm trong tay tấm bằng thạch sỹ truyền thông của Đại học Nghệ thuật London. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, học vấn cao, trong chương trình Tín Hiệu Con Tim 7, cô còn ghi điểm với cách cư xử khéo léo và hoạt ngôn. Thế nhưng giờ đây, trên sóng livestream Ông Thanh Nhã lại khiến công chúng thất vọng không thôi khi thường xuyên quên thoại, nói tiếng Anh cũng câu được câu không.

Có ý kiến cho rằng Ông Thanh Nhã bị "ngợp" khi thử tiến quân showbiz cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, càng nhiều người chê trách cô nàng "cố đấm ăn xôi" khi tìm cách hất cẳng những người có chuyên môn để được lộ mặt trước ống kính truyền thông.

Bóc profile cô gái biến mỹ nhân đẹp nhất thế giới thành nha hoàn trong phút mốt- Ảnh 4.

Ông Thanh Nhã từng ghi điểm trong Tín Hiệu Con Tim 7, nay mất hết thiện cảm từ khán giả.

Sốc visual đại mỹ nhân vào vai Hoàng hậu quyền lực nhất Việt Nam, 30 năm nhan sắc không đổi mới đáng nể

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

