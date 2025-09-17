Bối cảnh mới chờ quy hoạch mới

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) hôm 15-9, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM và quy hoạch phân khu các phường, xã, đặc khu phù hợp với bối cảnh, không gian phát triển mới để sớm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo tìm hiểu, yêu cầu trên đang được các cơ quan liên quan ráo riết triển khai.

Những con số phức tạp

Thông tin về quy hoạch, Sở Xây dựng TP HCM cho biết thời điểm sáp nhập, TP HCM có 3 quy hoạch tỉnh. Có tổng cộng 33 quy hoạch chung, trong đó 1 quy hoạch chung đô thị trực thuộc Trung ương; 1 quy hoạch chung đô thị trực thuộc đô thị trực thuộc Trung ương (TP Thủ Đức cũ); 1 quy hoạch đặc khu (Côn Đảo). Ngoài ra, quy hoạch phân khu/quy hoạch chung xã là 556 đồ án, quy hoạch chi tiết ước tính khoảng 2.000 đồ án.

Nếu trước đây là đô thị đặc biệt thì hiện nay TP HCM chưa có pháp lý phân loại đô thị được duyệt.

Qua công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn, Sở Xây dựng đã trình UBND TP HCM xem xét, chấp thuận nhiều nội dung. Thứ nhất, tổ chức rà soát 33 quyết định phê duyệt quy hoạch chung trên địa bàn để xác định các công việc cần triển khai ngay trên phạm vi của từng quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM được xác định hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thứ hai, chấp thuận nội dung và tiến độ công tác triển khai Quy hoạch chung TP HCM (trước đây) được phê duyệt tại Quyết định số 1125/2025 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung và tiến độ công tác lập Quy hoạch chung TP HCM (mới).

Thứ ba là phương án điều chỉnh, lập mới các quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên cơ sở các quy hoạch chung đã được duyệt. Sau khi quy hoạch chung TP HCM mới được duyệt sẽ lập Quy chế thống nhất, đồng bộ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị được giao tham mưu kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; tổ chức rà soát việc thực hiện quy hoạch chung các đô thị còn lại trên địa bàn TP HCM mới, tham mưu những công tác cần tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, tham mưu danh mục những đồ án quy hoạch phân khu cần lập mới…

Sở Xây dựng dự kiến lập báo cáo rà soát, kết nối đồng bộ mạng lưới hạ tầng, quy hoạch không gian trên địa bàn TP HCM để từ đó làm cơ sở bổ sung danh mục lập, điều chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất.

Tiếp thu để tham mưu tốt

Trong ngày 16-9, tại hội thảo "Định hướng lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc", ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, đã có chia sẻ về công tác quy hoạch của thành phố.

Ông Trương Trung Kiên xác nhận sau khi hợp nhất 3 tỉnh, thành thì bước tiếp theo là chuẩn bị cho quy hoạch mới, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay có việc quan trọng ảnh hưởng công việc hằng ngày cũng như phát triển kinh tế - xã hội của các phường, xã trên địa bàn là lập đồ án quy hoạch phân khu sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc rất lớn.

Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được phê duyệt thì việc lập kế hoạch lập đồ án quy hoạch phân khu cấp dưới được tiến hành.

Lý do làm việc này vì thay đổi phạm vi ranh giới của các đồ án, và đây là việc bắt buộc thực hiện sau khi đồ án quy hoạch chung được duyệt.

"Các phường, xã nên tập trung quyết liệt làm việc này, nếu không làm thì ảnh hưởng tới đầu tư công và quan trọng nhất là định hướng phát triển kinh tế - xã hội của phường, xã nhiệm kỳ mới. Đây là công tác hết sức cấp bách" - ông Trương Trung Kiên nói.

Ông Trương Trung Kiên cũng nhìn nhận là nhiều nơi băn khoăn trong việc tính toán đồ án quy hoạch phân khu cho các phường, xã mới. Bởi hiện nay ranh khác trước đây, ngay cả phân bổ dân số trước đây đưa về huyện, giờ "chẻ" về xã nên cũng phải đặt lại "đề bài" mới. Đây là bài toán khó khăn và nhiều yếu tố cần xem xét toàn diện.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay thành phố giao nhiệm vụ cho Sở lập kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch chung cho thành phố và một trong những nội dung quan trọng là xác định ranh các quy hoạch phân khu.

Sở Xây dựng đã trình UBND TP HCM danh mục ranh các quy hoạch phân khu và thành phố sẽ sớm ban hành, UBND các phường, xã sẽ căn cứ vào đó để lập quy hoạch phân khu. Các phòng, ban tham mưu sở vẫn tiếp tục ghi nhận ý kiến, tiếp thu để tham mưu tốt hơn nữa trong quá trình phân chia ranh.

Tầm quan trọng của đường Vành đai 3 Khẳng định TP HCM sẽ lập đồ án quy hoạch chung mới, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trương Trung Kiên cho hay trong công tác trên, vai trò của Vành đai 3 vẫn là trọng tâm. Vì vậy, là nơi có đường trong Vành đai 3 đi qua, xã Tân Vĩnh Lộc cần xem xét bổ sung các yếu tố để đáp ứng nhu cầu phát triển. Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trương Trung Kiên thông tin trong hội thảo tại xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: QUỐC ANH Ông Kiên đánh giá cao việc xã Tân Vĩnh Lộc là địa phương tiên phong tổ chức hội thảo mời các chuyên gia có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc, gắn bó với TP HCM để cùng thảo luận, xác định định hướng lập quy hoạch phân khu, và đây là mô hình hiệu quả. "Tân Vĩnh Lộc là xã đầu tiên tổ chức mô hình này. Sở sẽ đề xuất lên thành phố khuyến khích nhân rộng mô hình nhằm tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để từng xã có định hướng có đồ án quy hoạch phân khu hiệu quả nhất" - ông Kiên nhấn mạnh.

(Còn tiếp)