Brandformance cho ngành FMCG: tầm nhìn và xu hướng marketing 5 năm tới

Do Chicilon Media khởi xướng, sự kiện đặt mục tiêu tạo không gian để các nhà lãnh đạo và chuyên gia kết nối, trao đổi chiến lược phát triển ngành, đồng thời cập nhật tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030 và chia sẻ xu hướng marketing trong 5 năm tới.

Trọng tâm chương trình là chủ đề brandformance: phương thức kết hợp giữa xây dựng thương hiệu (branding) và hiệu quả kinh doanh (performance), đang trở thành xu thế tất yếu trong bối cảnh mọi chi phí marketing đều cần được tối ưu hiệu quả.

Tại sự kiện lần này, Chicilon Media cũng sẽ lần đầu giới thiệu những công nghệ quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH – Digital Out-of-Home Advertising) thế hệ mới, hứa hẹn mang đến giải pháp sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả brandformance.

Nội dung chính chương trình

Vietnam’s Economic Vision 2030 (Tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030) - Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ).

Creativity & Innovation in FMCG Marketing (Sáng tạo & Đổi mới trong Marketing ngành FMCG) - Ông Soames Hines, CEO Ogilvy Vietnam.

Brandformance for DOOH (Ứng dụng Brandformance trong quảng cáo DOOH) - Ông Lê Việt Hải Sơn, CEO Chicilon Media.

The Role of OOH in FMCG Growth (Vai trò của quảng cáo ngoài trời trong tăng trưởng FMCG) - Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, General Manager Kantar Media Vietnam.

Leveraging Technology for Marketing at KIDO (Ứng dụng công nghệ trong hoạt động Marketing tại KIDO) - Ông Trần Lệ Nguyên, Founder & CEO KIDO Group.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Chicilon Media tự hào khởi xướng diễn đàn Brandformance cho ngành FMCG - sự kiện đặc biệt dành riêng cho các lãnh đạo trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, các thương hiệu buộc phải cân nhắc lại ngân sách, giảm tỷ trọng cho hoạt động xây dựng thương hiệu và dồn trọng tâm sang bán hàng; diễn đàn được thiết kế để mang đến những góc nhìn thực tiễn cùng giải pháp cụ thể, giúp doanh nghiệp hài hòa giữa mục tiêu thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Sự kiện cũng là nơi cập nhật những dự báo về kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới, cũng như tác động trực tiếp đến ngành FMCG từ góc nhìn của các chuyên gia hàng đầu. Bên cạnh đó, những chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong marketing và xu hướng sáng tạo năm 2026, sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo cơ sở quan trọng trong hoạch định chiến lược, trao đổi tầm nhìn và khởi tạo hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo.