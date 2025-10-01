Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Brandformance cho ngành FMCG: tầm nhìn và xu hướng marketing 5 năm tới

01-10-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Brandformance cho ngành FMCG: tầm nhìn và xu hướng marketing 5 năm tới

Ngày 2/10/2025 tại GEM Center (TP.HCM), Diễn đàn “Brandformance cho ngành FMCG” sẽ chính thức khai mạc, quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kinh tế, marketing và đại diện các thương hiệu tiêu biểu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Do Chicilon Media khởi xướng, sự kiện đặt mục tiêu tạo không gian để các nhà lãnh đạo và chuyên gia kết nối, trao đổi chiến lược phát triển ngành, đồng thời cập nhật tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030 và chia sẻ xu hướng marketing trong 5 năm tới.

Trọng tâm chương trình là chủ đề brandformance: phương thức kết hợp giữa xây dựng thương hiệu (branding) và hiệu quả kinh doanh (performance), đang trở thành xu thế tất yếu trong bối cảnh mọi chi phí marketing đều cần được tối ưu hiệu quả.

Tại sự kiện lần này, Chicilon Media cũng sẽ lần đầu giới thiệu những công nghệ quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH – Digital Out-of-Home Advertising) thế hệ mới, hứa hẹn mang đến giải pháp sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả brandformance.

Brandformance cho ngành FMCG: tầm nhìn và xu hướng marketing 5 năm tới- Ảnh 1.

Nội dung chính chương trình

Vietnam’s Economic Vision 2030 (Tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030) - Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ).

Creativity & Innovation in FMCG Marketing (Sáng tạo & Đổi mới trong Marketing ngành FMCG) - Ông Soames Hines, CEO Ogilvy Vietnam.

Brandformance for DOOH (Ứng dụng Brandformance trong quảng cáo DOOH) - Ông Lê Việt Hải Sơn, CEO Chicilon Media.

The Role of OOH in FMCG Growth (Vai trò của quảng cáo ngoài trời trong tăng trưởng FMCG) - Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, General Manager Kantar Media Vietnam.

Leveraging Technology for Marketing at KIDO (Ứng dụng công nghệ trong hoạt động Marketing tại KIDO) - Ông Trần Lệ Nguyên, Founder & CEO KIDO Group.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Chicilon Media tự hào khởi xướng diễn đàn Brandformance cho ngành FMCG - sự kiện đặc biệt dành riêng cho các lãnh đạo trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Brandformance cho ngành FMCG: tầm nhìn và xu hướng marketing 5 năm tới- Ảnh 2.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, các thương hiệu buộc phải cân nhắc lại ngân sách, giảm tỷ trọng cho hoạt động xây dựng thương hiệu và dồn trọng tâm sang bán hàng; diễn đàn được thiết kế để mang đến những góc nhìn thực tiễn cùng giải pháp cụ thể, giúp doanh nghiệp hài hòa giữa mục tiêu thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Sự kiện cũng là nơi cập nhật những dự báo về kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới, cũng như tác động trực tiếp đến ngành FMCG từ góc nhìn của các chuyên gia hàng đầu. Bên cạnh đó, những chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong marketing và xu hướng sáng tạo năm 2026, sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo cơ sở quan trọng trong hoạch định chiến lược, trao đổi tầm nhìn và khởi tạo hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Chicilon

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: "Tài sản trên báo cáo tài chính là giá trị thấp nhất của một doanh nghiệp"

Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: "Tài sản trên báo cáo tài chính là giá trị thấp nhất của một doanh nghiệp" Nổi bật

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần Nổi bật

Viettel Nghệ An lên tiếng về sự cố gián đoạn liên lạc

Viettel Nghệ An lên tiếng về sự cố gián đoạn liên lạc

07:39 , 01/10/2025
Startup Việt cứu nguy ô tô khi lụt: Bán bạt chống ngập biến ô tô thành xuồng, nâng được cả xe bán tải 1.800 kg khiến 4 “cá mập” tranh giành

Startup Việt cứu nguy ô tô khi lụt: Bán bạt chống ngập biến ô tô thành xuồng, nâng được cả xe bán tải 1.800 kg khiến 4 “cá mập” tranh giành

06:30 , 01/10/2025
Xe điện VinFast là một trong những chiến thần lội nước sâu khoẻ nhất thị trường

Xe điện VinFast là một trong những chiến thần lội nước sâu khoẻ nhất thị trường

00:02 , 01/10/2025
Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE

00:02 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên