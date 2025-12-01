Bức ảnh bữa cơm bình dân 100k gây tranh cãi

Ăn uống là câu chuyện có phần khó nói, bởi mỗi gia đình lại có khẩu vị, sức ăn khác nhau. Chuyện bữa cơm đắt hay rẻ, đủ no hay không còn tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của từng nhà. Biết là vậy, song, tâm sự của một cô vợ về bữa cơm của gia đình lại khiến nhiều người không khỏi nhíu mày.

Chia sẻ trong một cộng đồng bàn chuyện quản lý tài chính, cô viết: “Xin các mom bí quyết vun vén cho bữa ăn gia đình với, chứ đây là bữa ăn bình dân 100k của nhà em, em đã cố gắng lắm rồi mà thấy chẳng giảm thêm được”.

Bức ảnh bữa cơm “bình dân 100k” do cô đăng tải

Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng tầm này rau củ tăng giá, thịt thà cũng không rẻ nên 100k nấu được như thế này thì không thể gọi là biết tiết kiệm nhưng cũng không đến mức đắt. Bên cạnh đó, không ít người lại thẳng thắn nhận định: Chỗ này không thể tới 100k!

"100k như này là bị đắt vì mỗi món có xíu thịt thôi chứ cũng đâu nhiều. Kể cả ở thành phố thì cũng không đến 100k bữa này" - Một người chia sẻ.

"Mình tính nhanh 2 cái đậu 12k, khổ qua với cải chíp tầm 30k vì rau đắt, thêm 1 quả cà chua 6k, thịt xay chắc 30k, thì tổng đã là 78k rồi mà mọi người. Còn đĩa cá kia nữa nên 100k bữa này làm gì đến mức đắt lắm đâu, sao thấy mọi người chê quá hay do mình cũng vụng nhỉ?" - Một người băn khoăn.

"Bữa ăn này tầm 70-80k thôi, theo giá hiện tại ấy vì đúng là tầm này rau đắt chứ còn bình thường thì 50-60k. Nói chung mình không nghĩ bữa này lên tới 100k đâu mà mình cũng ở thành phố ấy chứ không phải ở quê" - Một người khác nhận định.

"Mâm này chắc thịt băm 40k, mộc nhĩ nấm hương 10k, rau 1 mớ 10k, cà chua 10k, khổ qua 15k, cá nục 20k. 100k là đúng rồi mà" - Một người chia sẻ.

Tựu trung lại, mỗi người 1 quan điểm. Trong cùng 1 thành phố mà mua đồ ở siêu thị, với mua ở chợ truyền thống cũng đã có sự chênh lệch giá, thế nên cũng khó mà phân định đúng - sai trong trường hợp này. Dẫu vậy, phần lớn đều đồng tình: Giá thực phẩm nói chung đều đang tăng, nên chi phí ăn uống tăng theo cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là với những gia đình đông thành viên.

Thực phẩm tăng giá, làm sao để ổn định ngân sách ăn uống?

1. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Bởi rõ ràng, rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

2. Điều chỉnh thói quen bảo quản, chế biến

Thay vì tiện đâu mua đó hoặc gặp gì mua nấy, trong bối cảnh giá rau nói riêng và giá thực phẩm nói chung đều có xu hướng tăng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách điều chỉnh thói quen bếp núc.

Ví dụ, không mua theo cảm hứng mà dựa trên thực đơn cả tuần, ưu tiên những món giàu dinh dưỡng nhưng giá thành không quá đắt, kết hợp thêm các nguồn chất xơ thay thế.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, kỹ năng bảo quản rau cũng giúp giảm thất thoát đáng kể: Rau củ mua về sơ chế sạch,dùng khăn giấy thấm nước lót hộp hoặc bọc trong túi zip để giữ tươi lâu. Mỗi bó rau úa đi đều là tiền thất thoát, nên giữ rau tươi lâu đồng nghĩa giảm tần suất đi chợ, giảm nguy cơ mua thêm những thứ không cần thiết.

3. Kết hợp trồng rau tại nhà hoặc gom mua theo nhóm

Nếu có ban công hoặc tầng thượng, gia đình hoàn toàn có thể tự trồng những loại rau dễ sống như rau thơm, cải ngọt, xà lách, húng quế, hành lá,... Đây là nguồn rau "0 đồng" cực kỳ thiết thực, đặc biệt trong những thời điểm giá cả leo thang.

Với những gia đình không có điều kiện trồng rau, một phương án khác rất hiệu quả là gom mua theo nhóm với hàng xóm, đồng nghiệp,... Mua theo thùng hoặc mua số lượng lớn từ các nhà cung cấp, giá thành có thể sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với mua ít từng lần.