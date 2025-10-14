Bức ảnh hóa đơn cùng “tuyên ngôn mua vàng” khiến nhiều người nể ra mặt

Biến động giá vàng trong khoảng thời gian gần đây khiến chúng ta nhận thấy rõ 1 thực tế: Không ít người dư tiền mua vàng, nhưng sau đó vẫn mất ăn mất ngủ dù vàng đã cầm chắc trong tay.

Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, bởi lẽ chẳng ai muốn mình là người "đu đỉnh" - mua vàng đúng lúc giá cao nhất. Nhưng cũng chẳng ai dự đoán trước được chắc chắn 100% biến động của giá vàng. Thế nên mua vàng xong mà cứ đau đáu canh giá, so sánh tiền lời - tiền lỗ, phải chăng là không nên?

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái đã tâm sự về chủ đề này. Quan điểm của cô khiến ai cũng phải trầm trồ, thốt lên: Nghĩ thế là quá đúng!

"Mua vàng tích sản, có tiền là mua thôi không chần chừ"

Trong bài đăng của mình, cô khoe mới đi mua chiếc nhẫn vàng 5 chỉ và cho biết trước đây, giống như nhiều người khác, cô cũng rất băn khoăn khi cầm tiền đi mua vàng. Còn giờ, thì khác.

Bức ảnh hóa đơn mua vàng do cô chia sẻ

"Ngày xưa lúc giá vàng 70 triệu/lượng, em còn chê đắt nên giữ tiền chẳng mua. Giờ thì vàng lên 130-140 triệu/lượng rồi thì lại vẫn cứ mua đều. Mua xong để đó. Mua tích sản thì cứ có tiền là mua thôi mọi người ạ, không chần chừ làm gì" - Cô viết.

Ở phần bình luận, không ít người đồng tình, ủng hộ quan điểm mua vàng của cô. Đồng thời cho biết họ mua vàng từ thời giá vàng mới "đầu 4, đầu 5" và giữ đến tận bây giờ. Thế là đủ hiểu nếu mua được vàng và chịu giữ vàng, thì chẳng có gì mà phải lo.

"Nhà mình cũng tư duy như bạn này. Mỗi tháng mình mua 1 chỉ, bắt đầu mua từ tháng 8/2024 đến giờ chưa bỏ tháng nào. Giá lên hay xuống thế nào thì mình vẫn mua, nếu tăng quá vượt khả năng thì đợi gom tiền 2 tháng mua 1 lần, chứ mua vàng tích sản mà còn canh giá nữa thì chẳng bao giờ dám mua" - Một người bày tỏ.

"Nhìn mọi người FOMO vàng mà sợ dùm, nhà mình mua từ 2017, lúc đó giá vàng còn chưa quá đầu 5, đến giờ vẫn mua và vẫn chưa bán chỉ nào, cũng chẳng thèm tính xem lời bao nhiêu vì mua để sau này cho con. Chứ mua vàng õng cứ lo ngay ngáy ra thì thà chẳng mua cho rồi" - Một người chia sẻ.

"Mình là kiểu thích cầm vàng hơn cầm tiền, nên ai nói gì nói chứ mình có tiền là mình mua, thi thoảng chán đời lôi ra ngắm là lại thấy vui ngay được" - Một người kể.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.