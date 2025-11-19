Bức ảnh khiến một người "lệ rơi", vạn người bàn tán

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

19-11-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Bức ảnh này nhận về hàng nghìn like, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Mua quần áo online đã trở thành thói quen của rất nhiều người, nhưng đi kèm sự tiện lợi luôn là những câu chuyện éo le khó đỡ. Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao với bài đăng của một "nạn nhân mua hàng online". Theo chia sẻ, nữ khách hàng đã chi 600.000 đồng để đặt mua một mẫu áo khoác choàng Taobao đang cực hot, nổi bật với thiết kế rủ mềm, phom xòe tôn dáng. Thế nhưng khi nhận hàng, cô chỉ biết… đứng hình bởi chất liệu khác hoàn toàn, kiểu dáng cũng chẳng giống là bao so với hình quảng cáo.

Trên trang Facebook cá nhân, cô ngậm ngùi chia sẻ:"Cũng biết là hình thể không thể so sánh với mẫu được nhưng các mẹ công tâm hộ em xem áo có giống ảnh quảng cáo không hay là lấy ảnh web rồi bán hàng lên? Người đẹp vì lụa mà quả này lụa cũng không cứu nổi người rồi. Trông khác gì vắt giẻ rách lên người không!".

Bức ảnh khiến một người
Bức ảnh khiến một người

Ảnh quảng cáo chiếc áo khoác hot hit giá 600.000 đồng mà shop đăng tải

Bức ảnh khiến một người

Và bức ảnh chính chủ chia sẻ: hàng thực tế nhận được!

Nhận thấy sự khác biệt quá rõ rệt của chiếc áo giá 600.000 đồng, nữ khách hàng đã chủ động nhắn tin trao đổi với chủ shop. Cô phản hồi thẳng thắn rằng sản phẩm nhận được khác xa hình quảng cáo, từ chất liệu đến đường may, thậm chí phom dáng cũng không liên quan. Sau cùng, phía shop đã chấp nhận giải quyết theo hướng hoàn tiền và trả hàng.

Bức ảnh khiến một người
Bức ảnh khiến một người
Bức ảnh khiến một người

Tin nhắn trao đổi của khách hàng và chủ shop

Bức ảnh khiến một người

Cận cảnh chất vải của mẫu áo khoác nhận được. Có thể thấy đây là chất vải dạ cứng cáp, khác hẳn chất liệu mềm mại, rủ nhẹ như quảng cáo, khiến dáng áo khi mặc không còn chuẩn

Dù câu chuyện đã được giải quyết nhưng pha mua hàng online "chấn động" vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều chị em đồng tình cho rằng chiếc áo mà nữ khách hàng nhận được khác một trời một vực so với hình quảng cáo, trong khi mức giá 600.000 đồng hoàn toàn không phải con số nhỏ. 

Qua đây cũng có thể xem là "kinh nghiệm xương máu" cho những ai có thói quen mua hàng online. Trước khi chốt đơn, tốt nhất hãy đọc kỹ mô tả sản phẩm, tham khảo đánh giá từ khách hàng trước và chủ động trao đổi với shop khi có thắc mắc về sản phẩm để được giải quyết thỏa đáng.

Một số bình luận của CĐM:

- Tưởng lấy quần kaki giả làm khăn choàng

- Xem ảnh cười khùng luôn. 1 cái dạ ép lông cừu 1 cái may dạ đểu

- Kiếp nạn mua hàng online

- Chất dạ trong ảnh quảng cáo là loại mềm, còn hàng bạn nhận được là dạ cứng, hàng rẻ tiền

- Nhìn ảnh không nhịn được cười. Bỏ 600.000 đồng để nhận về cái áo này quá là tiếc tiền.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

