Bức ảnh out nét của vợ chồng TGĐ Tập đoàn Sơn Hải được bàn tán không ngớt

Ngày 9/11 vừa qua, Đỗ Hà và Viết Vương - cặp đôi hot nhất nhì mùa cưới năm nay đã tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội dành cho bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể. Đây cũng được cho là buổi tiệc khép lại gần 1 tháng hỷ sự với đầy đủ các nghi lễ cưới xin.

Dẫu vậy hội ăn tiệc online chưa thể “giải tán” khỏi đám cưới vì những khoảnh khắc như cổ tích của cặp đôi này vẫn đang được chia sẻ. Mới đây, Lê Minh - makeup artist thân thiết của Đỗ Hà đã đăng tải hình ảnh thân mật hiếm có của nàng Hậu và TGĐ Sơn Hải.

Hình ảnh chất lượng thấp nhưng nội dung chất lượng cao (Ảnh: Lê Minh Makeup)

Trong khoảnh khắc này, Đỗ Hà tựa đầu vào vai chồng và nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi còn Viết Vương lại vòng cả 2 tay ôm lấy vợ, gương mặt thể hiện sự lo lắng, săn sóc. Nhìn trang phục của cặp đôi, nhiều người cho rằng bức ảnh được chụp ở cuối tiệc cưới, sau khi cô dâu chú rể quẩy tưng bừng cùng bạn bè và người thân.

Kèm theo hình ảnh, Lê Minh cũng dành cho người em thân thiết những lời tình cảm: “‘Nếu có thể, hãy chọn thương một người mà khi ở bên họ, ta được là chính ta thoải mái vui cười, chứ không phải là những thay đổi gò bó, ép uổng bản thân, đầy áp lực và mệt mỏi’.

Những ngày qua, lướt thấy vô vàn lời chúc phúc từ ‘những người xa lạ’ trên MXH dành cho vợ chồng em, thật sự anh cũng hạnh phúc lây. Đúng là như em nói, chuyện tình cảm, chuyện tương lai không ai biết trước được, nhưng mà thôi kệ, cứ sống thật trọn vẹn ở hiện tại đi đã. Vậy nên em phải thật hạnh phúc bên anh Vương nha em gái” .

Một khoảnh khắc quẩy tưng bừng của Đỗ Hà và Viết Vương (Ảnh: Linh Lê Chí)

Dù hình ảnh được chụp vội, cam thường và mờ nhoè nhưng ngay lập tức đã viral trên MXH, nhận về 1,6 triệu lượt xem cùng với gần 100 nghìn lượt yêu thích ở bài đăng gốc sau hơn nửa ngày đăng tải, chưa tính được chia sẻ trên các kênh khác. Cụm từ khoá “Đỗ Thị Hà ngủ gật trên vai chồng” cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Với mức độ gây chú ý này, nhiều người cho rằng cư dân mạng không đơn thuần là đang luỵ đám cưới, yêu mến cặp đôi mà còn bởi đây là lần hiếm hoi cặp đôi thoải mái để lộ sự thân mật như vậy.

“Đưa con đi học muộn vì xem Đỗ Hà - Viết Vương không”, “Nhìn mà hạnh phúc lây, chú rể hiền quan tâm cô dâu”, Thấy hạnh phúc giùm luôn đó. Như thế này mới đúng là lấy đúng người”, “Đỗ Hà lấy chồng xong vẫn được là chính mình, kiểu ‘Em không cần thay đổi, vì anh yêu em nên tự khắc anh thay đổi vì em’, “Hai bạn đều xứng đáng Hạnh phúc và hạnh phúc khi tìm thấy nhau giữa biển người”, “Cô gái nào cũng ao ước được hạnh phúc, được yêu thương thế này. Mấy hôm nay ăn cưới online mà hạnh phúc online theo luôn á”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cô dâu chú rể đẹp đôi trong tiệc cưới ở Hà Nội

Đám cưới của Đỗ Hà - Viết Vương đã khép lại nhưng cư dân mạng vẫn đang "luỵ"

(Tổng hợp)