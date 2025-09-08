Bức tranh đa sắc màu bờ Đông Thủ đô: Hạ tầng bứt phá – BĐS thăng hoa

Từ hệ thống cầu vượt sông, đường vành đai cho tới cao tốc liên vùng, mọi "ông lớn" bất động sản cùng những siêu dự án quy mô nhất đều đang hội tụ về nơi đây. Bức tranh đa sắc màu ấy không chỉ thay đổi diện mạo khu vực mà còn mở ra cơ hội đầu tư triển vọng và bền vững.

Hạ tầng " vẽ" lại bản đồ kết nối phía Đông

Hạ tầng giao thông từ lâu luôn được xem là "nhiệt kế" của bất động sản. Với phía Đông Hà Nội, hàng loạt công trình Cầu và Đường trọng điểm Quốc gia đang đồng loạt khởi động, tạo nên bức tranh của sự bứt phá toàn diện.

Nếu như cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy nhiều năm qua đã chứng minh vai trò cửa ngõ Thủ đô, thì sự bổ sung 2 siêu dự án "Cầu vượt sông Hồng" mới sẽ mở thêm những "cửa sổ kết nối" quan trọng, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm Thủ đô tới bờ Đông nói chung và Hưng Yên nói riêng.

Hai siêu "Cầu" được nhắc tới là cầu Mễ Sở thuộc tuyến Vành đai 4, kết nối sân bay Gia Bình, Bắc Ninh đi ngang xã Như Quỳnh, Hưng Yên đến xã Thường Tín - Hà Nội với chiều dài toàn tuyến là 13,8 km, rộng 24,5m. Song song đó là cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3.5, kết nối xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên với xã Thanh Trì, Hà Nội, có chiều dài 7.5km, rộng 30m. Với bất động sản, mỗi cây Cầu được hình thành mang một giá trị to lớn về tầm nhìn cũng như chủ trương về quy hoạch, phát triển đô thị hay nói cách khác chính là một cú "hích" thúc đẩy tăng trưởng về mọi mặt tại địa phương đó.

Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông đường bộ cũng đang được chú trọng, thay đổi và nâng cấp toàn diện. Quốc lộ 5A, cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đường tỉnh 385, đường Vành đai 4 và Vành đai 3.5 tạo nên xương sống kết nối liên vùng. Các tuyến này không chỉ đưa Hưng Yên vào vị trí trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh mà còn tối ưu chi phí Logistics, mở ra động lực phát triển mạnh cho công nghiệp và dịch vụ. Thay vì bị coi là "vùng ven", khu vực nay được định vị như "vùng mở rộng chiến lược" của Hà Nội, chia sẻ áp lực hạ tầng và dân cư cho nội đô.

Những dự án giao thông trọng điểm cũng đang trong quy hoạch dài hạn. Đó là tuyến Đường sắt quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đi qua Hưng Yên, tuyến Metro số 1 (Ngọc Hồi – Yên Viên – Như Quỳnh) có chiều dài gần 40 km, xác định rõ Hưng Yên là một nút giao quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng cao cấp, rút ngắn thời gian tới Thủ đô cũng như các tỉnh thành lân cận. Và xa hơn, Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với quy mô lớn nhất miền Bắc – chỉ cách xã Như Quỳnh, Hưng Yên khoảng 20 phút di chuyển theo đường Vành đai 4 sẽ trở thành một cực kết nối toàn cầu, bổ sung thêm cú hích mạnh về du lịch, thương mại và dịch vụ.

Có thể thấy, bờ phía Đông đang hội tụ đầy đủ "tứ trụ hạ tầng": Cầu vượt – Cao tốc – Giao thông đường bộ, đường sắt – Sân bay. Khi đặt vào tổng thể, sự bổ trợ tạo ra một mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh, biến khu vực trở thành trung tâm mới của miền Bắc. Với bất động sản, đây chính là nền tảng bảo chứng giá trị bền vững cho các dự án.

Điểm đến an cư của người trẻ trong thời đại 5.0

Khác với trước đây, khách hàng hiện đại không chỉ tìm "chỗ ở", mà yếu tố quan trọng hơn là phong cách sống và hệ sinh thái, tiện ích phải tiện nghi, trọn vẹn. Nhà ở phải đồng thời là nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí thể thao và nơi kết nối cộng đồng. Tiêu chí lựa chọn ấy đang dẫn dắt sự hình thành của những mô hình đô thị thông minh, đa công năng đúng như tinh thần BĐS thời đại 5.0.

Trong khi quỹ đất tại nội đô ngày càng khan hiếm, để đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người trẻ, những chủ đầu tư lớn đã lựa chọn phía Đông Thủ đô làm điểm đến lý tưởng trong hành trình kiến tạo những "Siêu đô thị tỷ đô". Những tên tuổi lớn như Vingroup, Sun Group, Masterise Homes, Xuân Cầu Holding, Hoàng Vương Group hay Trump International… đều đã hiện diện tại đây, mang theo các đại dự án quy mô, đẳng cấp. Nhờ vậy, diện mạo bất động sản khu vực này đang thay đổi nhanh chóng, tạo nên bức tranh đa sắc màu với nhiều mảnh ghép hoàn hảo. Trong cuộc đua đó, chỉ những dự án đủ khác biệt mới có thể ghi dấu ấn.

Phối cảnh khu đô thị cao cấp Economy City với quy mô lớn bậc nhất Như Quỳnh.

Một trong những điểm sáng phải kể tới Khu đô thị Economy City, tọa lạc ngay lõi trung tâm đô thị xã Như Quỳnh, nơi được thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của vị trí địa lý và mạng lưới giao thông trọng điểm. Không chỉ sở hữu vị trí "Kim cương", dự án còn được định hình để trở thành một "Thành phố Kinh tế" sôi động suốt 24/7. Đây là mô hình tái hiện đầy đủ nhịp sống đô thị sôi động, tích hợp thương mại, giải trí và văn hóa trong cùng một không gian sống.

Đáng chú ý, đại diện Chủ đầu tư cho biết: Economy City sắp ra mắt một "Tổ hợp căn hộ cao tầng Cao cấp" ngay cạnh khu phố Tài chính. Dự án được hé lộ sẽ cho ra mắt quỹ Căn hộ với diện tích đa dạng, thiết kế hiện đại và sang trọng, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng.

"Căn hộ tiện nghi, sang trọng – Văn phòng hạng A – Tầng khối đế thương mại, dịch vụ" trong cùng một không gian tạo nên chuẩn sống "All-In-One" chưa từng được khai phá. Với mật độ xây dựng thấp kèm hệ thống tiện ích đa tầng, đa công năng; Tòa tháp được ví như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh "Thành phố kinh tế 24/7" của Economy City.

Ngoài ra, đại diện Chủ đầu tư còn cho biết thêm: Căn hộ mẫu đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt khách hàng trong tháng 09/2025, đồng thời "chính thức ra hàng" trong cùng khoảng thời gian đó.

Mang sứ mệnh xây dựng, kiến tạo để trở thành "biểu tượng mới" của khu Đông Hà Nội nói chung và Như Quỳnh nói riêng; Economy City hội tụ cộng đồng cư dân trẻ, năng động và tầng lớp doanh nhân thành đạt. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường và kinh tế phía Đông Thủ đô đang trên đà bức phá mạnh mẽ, đây sẽ là 1 điểm đến lý tưởng đón đầu làn sóng chuyển dịch trong "Thời đại mới".

Thông tin Dự án:

Tên dự án: Economy City

Vị trí: trung tâm xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên

Loại hình: Khu đô thị phức hợp bao gồm Liền kề, Biệt thự và Tổ hợp căn hộ Cao tầng

Liên hệ để Đăng ký và tham quan Căn hộ mẫu.

Hotline: 0965.06.9119