Bức tranh nhân sự ngành ngân hàng: Sự phân hoá và làn sóng “đại phẫu” mô hình vận hành

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Sự trái chiều này phản ánh rõ nét cuộc "đại phẫu" về mô hình vận hành, mạng lưới hoạt động cũng như chiến lược tinh giản để tái cơ cấu tại nhiều nhà băng.

Làn sóng cắt giảm nhân lực tại khối thương mại cổ phần

Tâm điểm của xu hướng thu hẹp quy mô lao động thuộc về Sacombank. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy đến ngày 30/9/2026, Sacombank cùng các công ty con chỉ còn 12.553 nhân sự, giảm tới 4.263 người so với cuối năm 2025 (riêng nửa đầu năm đã cắt giảm hơn 3.700 người).

Quy mô nhân lực của nhà băng này rơi xuống mức đáy trong khoảng một thập kỷ qua. Diễn biến này gắn liền với công cuộc tái cơ cấu toàn diện: từ đầu tháng 6/2026, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao và chuyển trụ sở chính về đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Tại KienlongBank, số lượng người làm việc (gồm ngân hàng và công ty con) tính đến 30/9/2026 ghi nhận 2.596 nhân viên, sụt giảm 1.078 người chỉ sau một quý so với cuối quý II/2026.

Đà thu hẹp diễn ra song hành với chiến lược sắp xếp lại mạng lưới: sau khi sở hữu 31 chi nhánh và 103 phòng giao dịch vào cuối tháng 9, đến giữa tháng 10/2026, nhà băng này thông báo dừng hoạt động một số phòng giao dịch để chuyển sang dịch vụ đa kênh, kết hợp ứng dụng KienlongBank Plus và hệ thống giao dịch tự động X-Digi.

Eximbank cũng ghi nhận biến động giảm mạnh với số lượng nhân viên toàn hệ thống tại ngày 30/9/2026 dừng ở mức 5.358 người, giảm 783 người so với đầu năm. Tính bình quân 9 tháng, quy mô nhân sự đạt 5.750 người, sụt 586 người so với cùng kỳ năm 2025. Xét riêng ngân hàng mẹ, lực lượng lao động còn 5.315 người, giảm 771 nhân viên so với đầu năm.

Ngoài ra, đà giảm nhân sự 9 tháng đầu năm còn xuất hiện tại LPBank (giảm 374 người, tương đương 3,9%, còn 9.223 người) và MB (giảm 228 người, từ 18.836 xuống 18.608 người).

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước: Quy mô giảm nhưng vẫn rầm rộ "săn" nhân tài

Ở nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (sở hữu toàn bộ vốn hoặc nắm cổ phần chi phối), báo cáo tài chính 9 tháng ghi nhận xu hướng thu gọn số lượng nhân sự thực tế, nhưng thực tế tuyển dụng mới vẫn diễn ra rầm rộ.

Cụ thể, tại BIDV, số liệu báo cáo ghi nhận quy mô nhân viên giảm (báo cáo riêng giảm 406 người xuống 28.867 người; báo cáo hợp nhất giảm 504 người, từ 29.273 xuống 28.769 người). Dù quy mô lao động giảm, chi phí dành cho nhân viên trong kỳ của BIDV vẫn tăng 5,6%, từ 11.847 tỷ đồng lên 12.509 tỷ đồng. Tính đến ngày 7/10/2026, BIDV công bố tìm kiếm thêm 46 vị trí.

Tại VietinBank, nhân sự 9 tháng giảm 241 người xuống 24.490 người, nhưng nhà băng này cũng thông báo tuyển dụng thêm 189 nhân sự tính đến ngày 7/10/2026.

Dẫn đầu quy mô bổ sung nhân lực trong đợt này là Agribank với kế hoạch tuyển 744 người tính đến ngày 7/10/2026.

Vietcombank phản ánh rõ nhất sự đan xen giữa thu gọn quy mô cũ và bổ sung lực lượng mới. Đến ngày 30/9/2026, tổng số nhân viên Vietcombank đạt 22.401 người, giảm 253 người (tương đương 1,1%) so với mức 22.654 người hồi cuối năm 2025.

Dù vậy, tính đến 7/10/2026, ngân hàng từng công bố kế hoạch tuyển 292 nhân sự chi nhánh (gồm 26 vị trí có kinh nghiệm và 266 vị trí không yêu cầu kinh nghiệm). Tiếp đó, Vietcombank lại triển khai đợt tuyển dụng cán bộ chi nhánh lần thứ VIII trong năm 2026 với 183 chỉ tiêu tại 36 chi nhánh. Đáng chú ý, có tới 172/183 chỉ tiêu (chiếm khoảng 94%) hoàn toàn không đòi hỏi kinh nghiệm, mở ra cơ hội lớn cho nhân sự trẻ ở các vị trí giao dịch viên, kế toán, chuyên viên khách hàng, ngân quỹ và tin học.

Ở chiều ngược lại, 13 ngân hàng vẫn mở rộng quy mô lao động trong 9 tháng đầu năm. Đơn cử như ABBank, bổ sung 247 nhân viên (+7,3%), nâng tổng số lao động lên 3.630 người. Đây là tỷ lệ tăng cao thứ hai trong nhóm khảo sát (sau VPBank).

Tiếp theo là ACB, tăng 236 nhân viên, đạt 12.691 người. Nam A Bank, bổ sung 189 nhân viên, nâng tổng số lên 5.679 người.

Các ngân hàng khác như PGBank, BVBank và VietABank lần lượt tăng 55, 34 và 23 nhân viên. Nhóm tăng khiêm tốn hơn gồm Saigonbank (tăng 8 người), VietBank (tăng 6 người) và Bac A Bank (tăng 1 người).