Bùi Tiến Dũng lên bàn mổ, vợ mẫu Tây túc trực chăm sóc

Sau thời gian im ắng vì chấn thương, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trải qua ca phẫu thuật đau đớn.

Trên trang cá nhân, tối 6/11, nàng WAG Dianka Zakhidova - bà xã người mẫu gốc Ukraine của thủ môn Bùi Tiến Dũng - đã đăng tải loạt ảnh trong bệnh viện, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Trong ảnh, Bùi Tiến Dũng nằm nghỉ ngơi sau ca mổ, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản và tươi tắn. Dianka  nằm cạnh chồng, ánh mắt hướng về anh đầy yêu thương rồi nở nụ cười rạng rỡ. Dù khung cảnh bệnh viện đơn giản, cả hai vẫn toát lên năng lượng tích cực, ấm áp.

Nàng mẫu Tây lạc quan chia sẻ: "Chúng mình ổn. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Cảm ơn những tin nhắn và ủng hộ ấm áp của mọi người. Bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi và tập trung cho việc phục hồi sau phẫu thuật". 

Bùi Tiến Dũng lên bàn mổ, vợ mẫu Tây túc trực chăm sóc- Ảnh 1.

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến cộng đồng mạng yên tâm phần nào. Nhiều fan gửi lời chúc sức khỏe đến thủ môn từng là người hùng U23 Thường Châu, mong anh sớm trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất.

Được biết, Bùi Tiến Dũng dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu của SHB Đà Nẵng hồi tháng 10, buộc phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, với sự đồng hành và chăm sóc tận tình từ bà xã, người hâm mộ tin rằng thủ môn sinh năm 1997 sẽ có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hình ảnh Dianka nắm tay chồng trong bệnh viện khiến dân mạng liên tưởng đến khoảnh khắc cô từng theo anh "đi khắp thế gian" - từ sân bóng, lễ trao giải cho tới hành trình làm bố mẹ trẻ. Tình yêu ngọt ngào, giản dị của cặp đôi vẫn luôn là một trong những câu chuyện được yêu thích nhất giới cầu thủ Việt. 

