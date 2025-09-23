"Bùng nổ" nguồn cung chung cư nhưng giá vẫn tiếp tục tăng

Dự án mới tập trung quanh tuyến Q L. 13 sắp mở rộng

Từ đầu năm đến nay, thị trường TP.HCM (mới) bùng nổ nguồn cung căn hộ, trong đó phần lớn dự án tập trung tại tuyến QL.13 - tuyến đường đã được thông qua chủ trương đầu tư mở rộng lên 60m vào đầu năm 2026. Khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian kết nối từ Quốc lộ 13 về khu vực Hàng Xanh và trung tâm quận 1 (TP.HCM cũ) chỉ còn 15 - 20 phút.

Theo ghi nhận, gần đây khá nhiều dự án bất động sản dọc tuyến này được tung ra thị trường với mức giá dao động từ 50 - 130 triệu đồng/m2. Trong đó, ngưỡng giá từ 60 - 70 triệu đồng/m2 chiếm chủ đạo trong nguồn cung, trong khi giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 đang dần khan hiếm.

Đơn cử, mới đây Vạn Phúc Group nhận booking phân khu căn hộ Diamond Sky với giá rumor 130 - 150 triệu/m2. Cùng khu vực, dự án Urban Green của Kusto Home, giá dao động từ 75 - 90 triệu/m2.

Cũng nằm mặt tiền QL.13, thuộc phía Bình Dương (cũ), dự án Landmark Bình Dương của Phú Cường Group rục rịch ra thị trường với giá “tin đồn” lên đến 80 triệu/m2. Cùng mức giá 70 - 80 triệu đồng/m2, dự án The Emerald Boulevard Bình Dương của Lê Phong cũng là nguồn cung căn hộ mới dự kiến cũng sẽ được tung ra thị trường vào cuối Quý 4/2025.

“Xêm xêm” mặt bằng giá, dự án Hồ Gươm Xanh của TBS Group đang rumor 65 - 70 triệu/m2; The Glory của Becamex Tokyu (Thành Phố Mới) giá từ 58 - 60 triệu/m2; dự án Sycamore của Capitaland (Thành Phố Mới) có giá từ 58 triệu/m2; The Ten của Becamex Tokyu - 60 triệu/m2…

Mặt bằng giá bất động sản dọc QL.13 tăng nhanh khi tuyến hạ tầng này có chủ trương đầu tư mở rộng lên 60m. Hiện căn hộ giá 45 - 55 triệu đồng/m2 rất ít. Ảnh minh hoạ.

Tại P.Bình Hoà (TP.HCM), dự án The Emerald 68 của Lê Phong và Coteccons chuẩn bị mở bán đợt mới vào cuối tháng 9 này với giá từ 52 triệu đồng/m2 - mức giá này được cho là hợp lý và hiếm hoi còn xuất hiện tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Được biết, dự án nằm mặt tiền QL.13, có tuyến metro 2 đi qua (tuyến này đã lên kế hoạch đầu tư). Đây được xem là lợi thế khiến dự án này gia tăng về giá trị trong thời gian tới. Theo đơn vị kinh doanh, đợt này sẽ giới thiệu các căn đẹp nhất dự án tại tháp Mega, cùng chính sách thanh toán hấp dẫn, chỉ thanh toán 6,8% ký HĐMB; thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng. Nếu khách vay ngân hàng sẽ được hỗ trợ vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 5 năm, trả góp nhẹ nhàng chỉ 10 triệu/tháng.

Tương tự, một số dự án ở ngưỡng giá trên dưới 55 triệu đồng/m2 tại QL.13 hiện còn dự án La Pura của Phát Đạt, The Habitat Bình Dương - nguồn cung giá này dự báo khó trong tương lai gần khi mặt bằng giá bất động sản tăng theo hạ tầng, quy hoạch vẫn âm thầm tăng lên.

Thị trường đang bước vào giai đoạn thiết lập mặt bằng mới

Chia sẻ mới đây, ông Trần Khánh Quang - chuyên gia đầu tư bất động sản lâu năm cho rằng: Quan niệm “căn hộ chung cư tăng giá chậm” đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Thực tế, nhiều dự án tại khu vực hạ tầng phát triển ghi nhận mức tăng giá rõ rệt trong thời gian ngắn. Chính điều này khiến người mua không còn chần chừ khi ra quyết định.

Đồng quan điểm, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Vietnam nhận định, thời điểm này là cơ hội cho người mua nhà, bởi giá chưa tăng vọt và cạnh tranh giữa các chủ đầu tư buộc sản phẩm phải nâng cao về chất lượng. “Năm 2025 là năm bản lề cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Hạ tầng giao thông sau sáp nhập sẽ là động lực giúp thị trường bất động sản TP.HCM phát triển bền vững trong trung và dài hạn”, bà Dung nhấn mạnh.

Chuyên gia CBRE cho rằng, trong thời gian tới, căn hộ tại các khu vực sáp nhập giá trung bình sẽ tăng từ 10 - 15%/năm, trong bối cảnh các tuyến hạ tầng trọng điểm đang được triển khai mạnh mẽ. Tại khu vực Bình Dương (cũ), ngoài tuyến QL.13 sẽ mở rộng lên 10 làn xe thì tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - Hiệp Bình Phước) đang được thúc đẩy tiến độ triển khai.

Các tuyến hạ tầng lớn từng tạo đòn bẩy rõ nét cho giá bất động sản khu Đông TP.HCM. Ảnh minh hoạ

Tuyến metro 2 có chiều dài 21,87 km với nguồn vốn đầu tư dự kiến 53.000 tỷ đồng, bắt đầu từ khu vực ga S5 của tuyến đường sắt đô thị số 1, thuộc phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một cũ) đi qua phường Bình Hòa và kết thúc tại phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An cũ). Đây là điểm kết nối với metro số 3 của TP.HCM tại khu vực Hiệp Bình Phước cũ. Dự án dự kiến có khoảng 13 nhà ga trên cao, sử dụng chung depot với tuyến metro số 3 của TP.HCM.

Trong tương lai sẽ kéo dài đến phường Bình Dương, kết nối với tuyến metro số 1 và đấu nối đến Chơn Thành (Đồng Nai) và cửa khẩu Hoa Lư, đi song song với QL.13 và đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT30), tạo nên trục giao thông liên kết vùng xuyên suốt. Với tốc độ di chuyển nhanh và khả năng kết nối linh hoạt, metro mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người dân trong việc di chuyển giữa các khu vực. Điều này tác động rõ rệt đến xu hướng lựa chọn nơi an cư, đồng thời kéo theo sự gia tăng nhu cầu bất động sản dọc theo các tuyến metro.

Thực tế cho thấy, các tuyến hạ tầng lớn từng tạo đòn bẩy rõ nét cho giá bất động sản khu Đông TP.HCM. Đơn cử, trục Xa lộ Hà Nội, nơi tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đi qua đã chứng kiến giá căn hộ tăng 50 - 70% chỉ sau 4 - 5 năm, có dự án tăng gần 150%. Quốc lộ 13 hay metro số 2 cũng đang trong chu kỳ tăng tương tự.

Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn, hiện mức độ quan tâm đến bất động sản - cả mua và thuê đều tăng mạnh, đặc biệt tại TP.HCM (mới) và khu vực sáp nhập. Điều này thể hiện niềm tin của người mua khi vào thị trường ở giai đoạn này. Họ kỳ vọng sự tăng trưởng của hạ tầng giao thông sẽ tác động tích cực đến mặt bằng giá bất động sản trong tương lai. Theo đó, tâm thế “đi trước đón đầu” của người mua thể hiện rõ nét ở giai đoạn này.