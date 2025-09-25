BVBank thay đổi lãnh đạo cấp cao Ban điều hành, ông Lý Hoài Văn đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc

Theo thông báo của BVBank, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) BVBank cho biết việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành hướng đến mục tiêu tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Ngô Quang Trung, hiện đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. Kể từ khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ 2016 đến nay, Ông Ngô Quang Trung đã cùng Ban điều hành xây dựng BVBank trở thành một ngân hàng bán lẻ được nhiều khách hàng, đối tác, cổ đông tin tưởng, nhân viên gắn bó và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

Để tiếp tục củng cố và phát triển BVBank theo định hướng chiến lược trọng tâm trong thời gian tới, HĐQT BVBank quyết định bổ nhiệm Ông Lý Hoài Văn đảm nhận chức danh Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2025.

Ông Lý Hoài Văn đảm nhận chức danh Quyền Tổng Giám Đốc từ ngày 01/10/2025.

Ông Lý Hoài Văn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông là cử nhân Đại học Kinh tế TP HCM và tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG). Ông Lý Hoài Văn đã phát triển sự nghiệp cá nhân của mình trong lĩnh vực ngân hàng từ những ngày đầu và trải qua nhiều vị trí quan trọng, trong đó ông từng đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc tại các ngân hàng có quy mô và thương hiệu lớn trên thị trường.

Trong các nhiệm kỳ Phó Tổng Giám đốc tại các ngân hàng trước đây, ông Lý Hoài Văn đã đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp trong công tác điều hành, kinh doanh, góp phần tạo dựng sự thành công đối với các tổ chức này. Từ tháng 3/2025 ông Lý Hoài Văn đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy Ban chiến lược.

Chia sẻ với cương vị lãnh đạo cao nhất Ban Điều hành tại buổi lễ bổ nhiệm, Ông Lý Hoài Văn cho biết BVBank là một ngân hàng có nền tảng tốt đã được tạo dựng trong thời gian qua và sẽ có những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong thời gian tới, cùng với niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của cả bộ máy ngân hàng. Chính vì vậy, với nhiệm vụ mới, cùng đội ngũ ban lãnh đạo hiện tại, ông sẽ tiếp tục thực hiện và phát huy tối đa tiềm lực ngân hàng để đưa BVBank đạt được các mục tiêu đề ra, và trên hết là mang đến thêm nhiều giá trị, lợi ích cho khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông, cộng đồng.

Ông Lê Anh Tài – Chủ tịch HĐQT BVBank trao quyết định bổ nhiệm đến Ông Lý Hoài Văn – Quyền Tổng Giám Đốc BVBank.

Tiếp tục bám sát chiến lược "Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ", trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, BVBank cũng đã nỗ lực bám sát mục tiêu kinh doanh. Theo đó dự kiến các chỉ số kinh doanh 9 tháng đầu năm đều khả quan như Tổng tài sản dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng; Cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng hiện tại BVBank đạt 2,7 triệu khách hàng, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.



