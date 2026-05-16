BXH 5 rau củ giấc ngủ rất "yêu", quen nhẵn mặt nhưng nhiều người không biết dùng

Khó ngủ, ngủ chập chờn hay tỉnh giấc giữa đêm đang trở thành tình trạng rất phổ biến ở người trẻ. Nhiều người tìm đến trà ngủ ngon, thực phẩm chức năng hay thuốc an thần nhưng lại quên rằng có những loại rau củ quen thuộc cũng tác động trực tiếp tới chất lượng giấc ngủ.

Một số loại rau củ chứa magie, kali, vitamin B6 hoặc các hợp chất giúp cơ thể tăng sản xuất serotonin và melatonin tự nhiên. Đây đều là những chất liên quan tới cảm giác thư giãn và cơn buồn ngủ. Quan trọng hơn, nếu dùng đúng thời điểm và chế biến phù hợp, hiệu quả với một số người còn tốt hơn cả thuốc, giảm gánh nặng cho thận và gan khi lạm dụng thuốc.

Trong đó có 5 loại rau củ quen vô cùng nhưng giấc ngủ rất "yêu", bạn nên thêm vào thực đơn ngay nhé:

1. Củ sen

Củ sen từ lâu đã xuất hiện trong các món ăn dưỡng sinh nhờ tác dụng an thần tự nhiên. Loại củ này giàu vitamin B6, magie và kali. Đây đều là những dưỡng chất giúp hệ thần kinh "hạ nhiệt", giảm căng thẳng và hỗ trợ cơ thể sản sinh serotonin.

Điểm đáng chú ý là nhiều người mất ngủ thực chất không phải do não quá tỉnh mà vì cơ thể căng cứng, bụng khó chịu hoặc stress kéo dài. Chất xơ trong củ sen giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn vào buổi tối, từ đó cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Cách dùng tốt nhất cho giấc ngủ là nấu canh củ sen hầm hoặc trà củ sen ấm trước giờ ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng. Không nên ăn củ sen chiên hoặc món quá nhiều dầu mỡ vào buổi tối vì dễ gây đầy bụng.

2. Khoai lang

Không ít người ngủ được nhưng lại hay thức giấc lúc 2 đến 3 giờ sáng, sau đó rất khó ngủ lại. Một trong những nguyên nhân có thể liên quan tới đường huyết dao động khi ngủ.

Khoai lang chứa carbohydrate phức hợp giúp duy trì đường huyết ổn định hơn trong đêm. Đồng thời, loại củ này còn giàu magie và vitamin B6, hỗ trợ cơ thể thư giãn và giảm stress thần kinh. Khoai lang đặc biệt phù hợp với người hay đói đêm, ngủ không sâu hoặc thường thức dậy vì cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, ăn quá nhiều khoai lang sát giờ ngủ lại dễ gây đầy hơi.

Cách tốt nhất để tận dụng khoai lang cho giấc ngủ là ăn lượng vừa phải vào bữa tối, ưu tiên khoai hấp hoặc nướng nguyên củ thay vì chiên.

3. Rau diếp

Rau diếp chứa lactucarium, một hợp chất được ví như "thuốc an thần tự nhiên" của thực vật. Chất này có tác dụng làm dịu thần kinh nhẹ, giúp cơ thể thư giãn và giảm cảm giác bồn chồn trước khi ngủ, giúp giấc ngủ nhanh đến và sâu hơn.

Ngoài ra, rau diếp còn giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, cơ thể cũng dễ ngủ sâu hơn. Đây là lý do nhiều người ăn tối quá nhiều thịt, ít rau thường ngủ không ngon hoặc dễ thức giấc giữa đêm.

Nhiều người chỉ ăn rau diếp sống nhưng cách phù hợp hơn cho giấc ngủ là luộc nhẹ hoặc nấu canh. Ăn quá nhiều salad lạnh vào buổi tối đôi khi khiến bụng khó chịu, đặc biệt với người hệ tiêu hóa yếu.

4. Cải cúc

Cải cúc, hay còn gọi là tần ô, là món rau quen thuộc trong nhiều bữa cơm nhưng ít người biết nó khá tốt cho giấc ngủ.

Loại rau này giàu magie, canxi và kali. Đây đều là các khoáng chất giúp thư giãn thần kinh, giảm cảm giác lo âu và hỗ trợ cơ bắp thả lỏng hơn vào ban đêm. Một điểm thú vị là cải cúc thường được dùng trong các món canh nóng. Chính hơi ấm từ món ăn cũng góp phần giúp cơ thể dễ thư giãn hơn trước khi ngủ.

Cách dùng phù hợp nhất cho giấc ngủ ngon là canh cải cúc nấu đơn giản, ít dầu mỡ. Không nên ăn quá mặn vào buổi tối vì natri dư thừa có thể khiến cơ thể giữ nước, dễ tỉnh giấc giữa đêm.

5. Củ dền

Một số người khó ngủ vì cơ thể luôn trong trạng thái mệt nhưng không thư giãn được. Đây là lúc củ dền có thể phát huy tác dụng, mang đến giấc ngủ ngon hơn.

Củ dền giàu nitrat tự nhiên, giúp cải thiện lưu thông máu và tăng lượng oxy tới não. Khi tuần hoàn hoạt động tốt hơn, cơ thể cũng dễ bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu hơn. Ngoài ra, củ dền còn chứa magie và kali, giúp thư giãn cơ bắp và làm dịu thần kinh. Với người thường xuyên căng cơ vai gáy, stress hoặc ngủ dậy vẫn thấy uể oải, đây là loại củ rất đáng thử.

Nếu muốn ngủ ngon, cách dùng phù hợp nhất là súp củ dền hoặc nước ép lượng nhỏ vào buổi chiều tối. Không nên uống quá nhiều nước ép củ dền sát giờ ngủ vì có thể gây đầy bụng hoặc tiểu đêm.

Lưu ý, dù các loại rau củ trên có thể hỗ trợ giấc ngủ, chúng không phải "thuốc ngủ thần kỳ". Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì giờ ngủ ổn định, hạn chế ánh sáng xanh trước khi ngủ và tránh ăn quá no vào buổi tối.